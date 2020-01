Fede Valverde y su expulsión: "Sé que es antideportivo pero no quedaba otra"

El uruguayo protagonizó la acción más comentada de la final de la Supercopa al parar con una patada a Morta cuando podía marcar para el Atleti.

Fede Valverde fue el MVP de la final de la Supercopa de y el protagonista de la acción más comentada de la final entre el y el que le costó la roja.

"No es una acción de la que esté orgulloso, ni mucho menos. Sé que es antideportivo y que no está bien pero no me quedaba otra. Todos los compañeros le apoyaron en el momento de la expulsión y me dieron ánimos. Ya después del partido fui a pedirle disculpas a Morata y Simeone también me dijo unas palabras que, obviamente, las agradezco. El límite debe ser ir a pegarle a otro rival y lo hice por el equipo, el partido soñado hubiera sido ganar 3-0 en los noventa minutos", comentó tras el encuentro

Felicidad por la victoria: "Feliz por el título pero me queda esa espinita por lo que hice, no está bien. Estoy feliz, trato de disfrutar y aprovechar cada momento, no me puedo creer otra cosa, trato de trabajar y seguir creciendo, ahora me toca jugar pero tengo que seguir trabajando duro, es lo que me aconsejan, tenemos que apoyarnos como equipo"

La patada a Morata: "Ojalá hubiera tenido la chance de agarrarle de la camiseta y se acababa todo, no estoy contento por todo y me felicitaron no por la patada sino por sacrificarme por el equipo, no soy de pegar y me queda esa espina, no soy de esa forma pero hay que mirar el lado bueno porque ganamos, estoy contento por ello pero triste por la patada"

Agradecido a Zidane por la confianza: "Agradecer a Zidane y destacar a todos los compañeros que me apoyaron, estaba muy dolido, y también a Simeone, que se acercó a dedicarme unas palabras".