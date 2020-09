Fede Valverde: "Mi función en el Real Madrid es correr hasta que me revienten las piernas"

"El míster me dice muchas veces que cuando robo luego llegue la área. Habla bien del trabajo que hacemos para presionar al rival", dice el uruguayo.

Federico Valverde abrió el marcador para en el triunfo del sábado ante Real Betis y fue elegido como la figura del partido. Dos días después, el jugador uruguayo habló para Real Madrid TV y aseguró que su función es "correr hasta que me revienten las piernas".

"Estoy con muchas ganas e ilusión. Pero como siempre decimos, partido a partido, a pensar en el próximo", empezó diciendo.

Sobre el triunfo en el Villamarín, destacó: "Fue un partido muy duro ante un rival con muchos jugadores de calidad y que juega muy bien. Supimos hacer buen las cosas. Pero ya se terminó la alegría del otro día. Ya hay que pensar en el siguiente. Esa es nuestra filosofía".

"El míster me dice muchas veces que cuando robo luego llegue la área. Habla bien del trabajo que hacemos para presionar al rival", comentó.

El artículo sigue a continuación

Valverde también reconoció que correr "ss el papel del centrocampista". "Mi función es correr hasta que no pueda más, hasta que me revienten las piernas. Eso lo voy a hacer siempre. A medida que pasa el tiempo voy corrigiendo cosas, porque hay veces que correr por correr no vale. Hay que elegir bien", señaló.

"Zidane me pide que me anime, que vaya al ataque porque tengo capacidad física para hacerlo, para romper líneas y llegar arriba", finalizó.