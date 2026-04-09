FC Porto - Nottingham Forest: Cinco cosas que hemos aprendido - El Forest se lleva un resultado vital a domicilio gracias a un extraño gol en propia puerta

En la Europa League, Porto dominó en el Estadio do Dragão pero solo empató. El Porto dominó con 52 % de posesión y un xG de 1,92, pero el Forest, con solo 0,26, aguantó. Los locales dispararon 14 veces, pero un error defensivo les costó la victoria.

Para el Nottingham Forest, el 1-1 fue un premio a su resistencia defensiva ante la superioridad ofensiva rival. Sin Brennan Johnson ni Morgan Gibbs-White gran parte del segundo tiempo, el conjunto inglés se aferró a una defensa ordenada que sumó 31 despejes y 13 intercepciones. Pese a su escasa creación ofensiva, neutralizar la lluvia de disparos del Oporto les bastó para conservar el puesto 13 y seguir en la pelea por los octavos.

La falta de puntería del Oporto le costó dos puntos.

El conjunto de Francesco Farioli generó suficiente peligro para ganar por partida doble, pero solo acertó una vez, por medio de Wendel Gomes en el minuto 11. Su xG de 1,92 frente a un solo tanto refleja una puntería deficiente. Fallar el 57 % de los remates entre los tres palos terminó costándoles la victoria.

2. El autogol de Martim Fernandes fue una anomalía estadística.

El autogol de Martim Fernandes en el minuto 13 empató el partido y cambió la eliminatoria. El Nottingham Forest solo remató dos veces y sumó un xG de 0,26, así que el punto logrado en Portugal se debe sobre todo a esa jugada fortuita. Los autogoles suelen surgir de presión constante, pero aquí funcionó como salvavidas para un Forest que, sin él, no encontraba cómo entrar en el tercio defensivo del Oporto. Para Fernandes, fue un raro error en una noche en la que el Oporto, en general, concedió pocas ocasiones claras.

3. El volumen defensivo del Forest superó la creatividad del Oporto

El plan de Vitor Pereira se basó en un alto volumen defensivo: el Forest realizó 31 despejes y 13 intercepciones. Aunque el Porto intentó 19 centros y consiguió cinco corners, la zaga de tres —liderada por Murillo y Morato— mostró buena lectura del espacio. Este estilo reactivo cedió la iniciativa, pero los datos muestran que el Forest ganó la mayoría de los duelos clave en su área. Al forzar a Porto a disparos lejanos, el portero visitante realizó siete paradas y convirtió el asedio en empate.

4. Las acciones a balón parado apenas se aprovecharon.

A pesar de su potencia física, ninguno de los dos equipos aprovechó las jugadas a balón parado. El Oporto tuvo cinco corners por dos del Forest, pero no creó peligro real. Sus 19 centros apenas generaron ocasiones de remate de cabeza, ya que solo ganaron seis duelos aéreos en todo el partido. Con la calidad técnica del Oporto, Farioli seguro analizará por qué tantos corners no se tradujeron en ocasiones de alto xG. El Forest, pese a la presencia de Chris Wood hasta el descanso, tampoco generó ni un disparo en la segunda fase de sus jugadas a balón parado.

5. Los cambios no rompieron el empate táctico

Ambos técnicos agotaron cambios en busca del gol, pero la estructura táctica no se movió. Farioli lanzó a Deniz y Pepe en el 58’ para dar frescura, mientras Pereira respondía con Williams y Hutchinson para dar velocidad al contragolpe. Aun así, los datos de la segunda parte muestran un descenso en la calidad de los disparos de ambos equipos. La salida de Chris Wood en el descanso llevó al Forest a una delantera más móvil pero menos física, que la defensa del Porto controló con comodidad. El partido entró en un punto muerto y, en los últimos 20 minutos, ningún banquillo logró inclinar el xG a su favor.

Conclusión

El 1-1 reflejó cómo la solidez defensiva neutralizó el dominio ofensivo. El Porto generó 1,92 xG y ocho remates, pero su falta de puntería y un autogol fortuito concedieron al Nottingham Forest una inesperada ocasión de igualar. El Forest, con solo 0,26 xG, confirma que, en Europa, una buena defensa y algo de suerte valen más que las estadísticas ofensivas.