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Liga de Campeones
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FC Oporto vs. SSC Nápoles hoy en directo: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

FC Oporto vs SSC Nápoles
FC Oporto
SSC Nápoles
Liga de Campeones

En la Champions League, el FC Oporto se enfrenta al Nápoles. Pero ¿qué canal emite el partido hoy en directo por televisión y dónde puede verse en streaming?

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ColombiaDisney+ Premium Sur
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EcuadorDIsney+ Premium Sur
República DominicanaDisney+ Premium Norte
ParaguayDisney+
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Estados UnidosParamount+
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  • Acceda al medio de transmisión oficial. Visite el sitio web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión.
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FC Porto vs. SSC Nápoles: hora de inicio

crest
Liga de Campeones - Jornada 4
Estadio do Dragao

El partido entre el FC Porto y el SSC Nápoles comienza el 4 de noviembre de 2026 a las 21:00.

FC Porto vs. SSC Nápoles, en directo hoy: ¿quién lo retransmite por televisión y en streaming?

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el FC Porto y el SSC Nápoles?

El Porto llega a este duelo con tres victorias en sus últimos cinco partidos oficiales. La más reciente fue un contundente triunfo por 4-0 en casa ante el Estoril en la Liga Portugal. En la Champions League, el Porto perdió sus dos últimos encuentros, por 0-1 ante el PSV y por 2-3 ante el Real Betis. En esos cinco partidos marcó un total de ocho goles y encajó dos.

El Nápoles ganó dos de sus últimos cinco partidos y también perdió dos. Su resultado más reciente fue una derrota por 0-2 en el campo de la Juventus. Antes, los Partenopei lograron una victoria a domicilio por 4-1 en Monza y empataron 3-3 con la AS Roma. En la Champions League, el Nápoles venció por 4-3 al Bodø/Glimt. En total, marcó doce goles y encajó siete en esos cinco partidos.

POR

POR - Formulario

BET
L3-2
PSV
L0-1
GV
W0-1
VIS
W1-0
EST
W4-0
Gol marcado (encajado)
8/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5
NAP

NAP - Formulario

VEN
L1-0
BOD
W4-3
ROM
D3-3
MON
W1-4
JUV
L2-0
Gol marcado (encajado)
11/10
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

FC Porto vs. SSC Nápoles: alineaciones

FC Oporto contra SSC Nápoles alineaciones

4-3-3
FC Oporto crest
FC Oporto
POR
Formación
SSC Nápoles crest
SSC Nápoles
NAP
3-5-1-1
D. CostaD. CostaJ. KiwiorJ. KiwiorJ. BednarekJ. BednarekA. CostaA. CostaM. FernandesM. FernandesG. VeigaG. VeigaP. RosarioP. RosarioV. FroholdtV. FroholdtA. SilvaA. Silvateam-logoPepeB. SainzB. SainzA. MeretA. MeretA. RrahmaniA. RrahmaniS. BeukemaS. BeukemaR. MarinR. MarinA. Zambo AnguissaA. Zambo AnguissaA. VergaraA. VergaraM. PolitanoM. PolitanoS. McTominayS. McTominayK. De BruyneK. De BruyneB. GilmourB. GilmourR. HoejlundR. Hoejlund
SSC Nápoles crest
SSC Nápoles
NAP
4-3-3
FC Oporto

Once inicial

SSC Nápoles

Suplentes

Manager

  • F. Farioli
  • M. Allegri
FC Oporto

Lesiones y suspensiones

SSC Nápoles

FC Porto vs. SSC Nápoles: estado de forma

POR

POR - Formulario

BET
L3-2
PSV
L0-1
GV
W0-1
VIS
W1-0
EST
W4-0
Gol marcado (encajado)
8/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5
NAP

NAP - Formulario

VEN
L1-0
BOD
W4-3
ROM
D3-3
MON
W1-4
JUV
L2-0
Gol marcado (encajado)
11/10
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

FC Porto vs. SSC Nápoles: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

FC OportoEmpateSSC Nápoles
2
2
0
Amistosos
FC Oporto badge
FC Oporto
POR
0
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
0
F
Europa League
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
2
FC Oporto badge
FC Oporto
POR
2
F
Europa League
FC Oporto badge
FC Oporto
POR
1
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
0
F
Amistosos
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
1
FC Oporto badge
FC Oporto
POR
3
F
6Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles2/4
Ambos equipos marcaron2/4

FC Porto vs. SSC Nápoles: las clasificaciones

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400205+1512
W
W
W
W
2
Real MadridReal MadridRMA
4400137+612
W
W
W
W
3
ArsenalArsenalARS
431072+510
W
D
W
W
4
Real BetisReal BetisBET
431074+310
D
W
W
W
5
BarcelonaBarcelonaBAR
4301146+89
W
L
W
W
6
Aston VillaAston VillaAVL
4301126+69
L
W
W
W
7
ComoComoCOM
4301115+69
W
W
L
W
8
LiverpoolLiverpoolLIV
43011410+49
L
W
W
W
9
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
430184+49
W
L
W
W
10
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
4220125+78
W
D
D
W
11
Manchester CityManchester CityMCI
421195+47
D
W
L
W
12
BrujasBrujasCLB
421196+37
D
W
W
L
13
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
L
D
W
W
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
421154+17
D
W
L
W
15
Inter MilánInter MilánINT
420286+26
W
W
L
L
16
LASKLASKLAS
4202109+16
W
W
L
L
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
42028806
W
L
L
W
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
W
W
L
L
19
Sabah FKSabah FKSAB
420246-26
W
L
W
L
20
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
41212205
D
W
L
D
21
FenerbahceFenerbahceFB
4121611-55
W
D
L
D
22
RomaRomaROM
4112108+24
L
W
L
D
23
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
L
L
W
D
24
Atlético MadridAtlético MadridATM
411245-14
L
D
W
L
25
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
411249-54
D
L
W
L
26
RB LeipzigRB LeipzigRBL
411238-54
D
L
W
L
27
SSC NápolesSSC NápolesNAP
410358-33
L
W
L
L
28
FC OportoFC OportoPOR
410336-33
W
L
L
L
29
LensLensRCL
410338-53
L
L
L
W
30
VillarrealVillarrealVIL
4103814-63
L
L
W
L
31
AEK AtenasAEK AtenasAEK
4103511-63
L
L
L
W
32
FeyenoordFeyenoordFEY
4103411-73
L
L
W
L
33
Slavia PragaSlavia PragaSLP
401348-41
L
D
L
L
34
VikingVikingVIK
4013510-51
L
L
D
L
35
LilleLilleLIL
4013410-61
D
L
L
L
36
SlovanSlovanSBR
4004117-160
L
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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