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FC Lugano vs. FK Kauno Zalgiris: hora de inicio

Conference League - Jornada 3 5 nov 2026 - 15:00 AIL Arena

El partido entre el FC Lugano y el FK Kauno Zalgiris comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 21:00.

FC Lugano vs. FK Kauno Zalgiris, hoy en directo: ¿quién lo emite por televisión y streaming?

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el FC Lugano y el FK Kauno Zalgiris?

El FC Lugano llega al partido con una racha impecable de cinco victorias. En esos cinco encuentros, el equipo marcó 16 goles y encajó solo siete. En su último partido venció al FC Basel 1893 por 2-1; especialmente impresionante fue su victoria a domicilio por 2-5 ante el Getafe en la Conference League.

El FK Kauno Žalgiris presenta un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. En su encuentro más reciente, el Žalgiris ganó 1-4 al Hegelmann en la A Lyga lituana. Sin embargo, en la Conference League el equipo no sumó ningún punto: a la derrota por 0-4 ante el Brighton le siguió un 1-4 frente al Brann.

FC Lugano vs. FK Kauno Zalgiris: alineaciones

FC Lugano vs. FK Kauno Zalgiris: estado de forma

FC Lugano vs. FK Kauno Zalgiris: balance de enfrentamientos directos

FC Lugano vs. FK Kauno Zalgiris: las clasificaciones