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Conference League
team-logoLugano
AIL Arena
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FC Lugano vs. FK Kauno Zalgiris, en directo hoy: ¿Quién televisa el partido y dónde verlo por streaming?

Lugano vs FK Kauno Zalgiris
Lugano
FK Kauno Zalgiris
Conference League

En la Conference League, el FC Lugano se enfrenta al FK Kauno Zalgiris. Pero ¿quién emite o transmite el partido hoy en directo por televisión y en streaming?

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ParaguayDisney+ Premium Argentina
UruguayDisney+
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  • Acceda al canal oficial. Visite la página web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de transmisión.
  • Inicie sesión y encuentre la transmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el canal oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

FC Lugano vs. FK Kauno Zalgiris: hora de inicio

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Conference League - Jornada 3
AIL Arena

El partido entre FC Lugano y FK Kauno Zalgiris comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 21:00.

FC Lugano vs. FK Kauno Zalgiris en directo hoy: ¿quién lo televisa y dónde verlo en streaming?

Lo más destacado de la semana: ¿qué ha pasado con FC Lugano y FK Kauno Zalgiris?

FC Lugano llega al partido con una racha impecable de cinco victorias. En esos cinco encuentros, el equipo marcó 16 goles y encajó solo siete. En su último partido derrotó al FC Basilea 1893 por 2-1; especialmente impresionante fue su victoria a domicilio por 2-5 ante el Getafe en la Conference League.

FK Kauno Žalgiris presenta un balance irregular de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. En su encuentro más reciente, Žalgiris ganó por 1-4 al Hegelmann en la A Lyga lituana. Sin embargo, el equipo no sumó puntos en la Conference League: a la derrota por 0-4 ante el Brighton le siguió otra por 1-4 frente al Brann.

LUG

LUG - Formulario

ZVE
W3-2
PUF
W0-4
GET
W2-5
THU
W2-3
BAS
W2-1
Gol marcado (encajado)
17/7
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5
KZA

KZA - Formulario

BHA
L4-0
SUD
W0-1
BRA
L1-4
ZAL
D0-0
HEG
W1-4
Gol marcado (encajado)
6/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

FC Lugano vs. FK Kauno Zalgiris: alineaciones

Lugano contra FK Kauno Zalgiris alineaciones probables

Manager

  • M. Croci-Torti

FC Lugano vs. FK Kauno Zalgiris: estado de forma

LUG

LUG - Formulario

ZVE
W3-2
PUF
W0-4
GET
W2-5
THU
W2-3
BAS
W2-1
Gol marcado (encajado)
17/7
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5
KZA

KZA - Formulario

BHA
L4-0
SUD
W0-1
BRA
L1-4
ZAL
D0-0
HEG
W1-4
Gol marcado (encajado)
6/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

FC Lugano vs. FK Kauno Zalgiris: balance de enfrentamientos directos

FC Lugano vs. FK Kauno Zalgiris: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
W
W
2
LuganoLuganoLUG
220084+46
W
W
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
W
W
3
BrannBrannBRA
220062+46
W
W
5
FC TwenteFC TwenteTWE
220051+46
W
W
6
MónacoMónacoASM
220051+46
W
W
7
St.-TruidenseSt.-TruidenseSTT
220030+36
W
W
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
W
W
9
BrightonBrightonBHA
211040+44
D
W
10
FC CopenhagueFC CopenhagueFCK
211052+34
D
W
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
W
D
12
MjaellbyMjaellbyMJA
211031+24
D
W
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
W
L
13
AjaxAjaxAJX
210132+13
W
L
15
AtalantaAtalantaATA
21013303
L
W
16
BragaBragaBRA
210123-13
W
L
17
GanteGanteGNT
210112-13
L
W
18
FriburgoFriburgoSCF
210135-23
L
W
19
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
D
D
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
D
D
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
D
D
22
R.S. BelgradoR.S. BelgradoZVE
201145-11
D
L
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
D
L
24
JablonecJablonecJAB
201123-11
D
L
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
L
D
26
AGF AarhusAGF AarhusAGF
201112-11
D
L
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
D
L
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
L
D
28
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
D
L
30
GetafeGetafeGET
201136-31
L
D
31
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
201126-41
L
D
32
ThunThunTHU
200202-20
L
L
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
L
L
34
KuPSKuPSKUP
200226-40
L
L
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
200215-40
L
L
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
L
L
Clasificación para cuartos de final

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