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FC Liverpool, toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ¿quién emite / retransmite los partidos de los Reds en directo por TV y streaming?

Liverpool

¿Queréis saber dónde ver en directo al Liverpool FC en la Premier League, la Champions League y las competiciones coperas? ¡Tenemos la respuesta!

El Liverpool FC compite esta temporada en varios frentes: liga, copa, Europa. Por eso, quien quiera seguir a los Reds sin perderse nada debe saber exactamente qué competición se emite en cada plataforma. La buena noticia: con la combinación adecuada, no os perderéis ningún partido. 

El siguiente resumen muestra qué canales son relevantes para el Liverpool.

Liverpool FC, toda la información sobre la transmisión de un vistazo: ¿quién muestra / transmite en directo por TV y livestream los partidos de los Reds?

Liverpool vs Atlético Madrid
Disney+ Premium

Míralo en directo en

Disney+ Premium
Fox Sports Argentina

Mohamed Salah of LiverpoolGetty Images

Ver al Liverpool FC en directo por TV y livestream en la Premier League, Champions League, FA Cup, Community Shield y Carabao Cup

Los derechos de la Premier League en Alemania pertenecen íntegramente a Sky. La cadena emite todos los partidos de liga en directo, tanto de forma individual como en formato multiplex. También los partidos del Liverpool FC están, por tanto, firmemente integrados en la programación de Sky.

A través de WOW o de la app Sky Go, también podéis seguir los partidos de los Reds en livestream, independientemente de si estáis en casa o de viaje.

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Liga de Campeones
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Liverpool
LIV
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Atlético Madrid
ATM

A partir de la temporada 2025/26, Sky amplió además su paquete de fútbol inglés con los derechos de la English Football League (EFL) y de la Carabao Cup. De este modo, también posibles partidos del Liverpool en la copa de la liga o contra rivales de categorías inferiores se verán en directo en Sky.

La FA Cup y la FA Community Shield se emiten en Alemania de forma exclusiva por DAZN. El servicio de streaming ofrece en directo todos los partidos relevantes, incluidas también todas las apariciones del Liverpool FC.

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Alisson Becker of LiverpoolGetty Images

La Champions League también está repartida entre varios operadores en el caso del Liverpool. DAZN emite en directo la mayor parte de los partidos. Sin embargo, un partido destacado seleccionado de la noche del martes se ofrece en exclusiva en Amazon Prime Video.

A partir de la temporada 2027/28 habrá una reorganización mayor: Paramount+ entrará entonces en la retransmisión de la Champions League y asumirá una parte considerable de los derechos. Aquí encontraréis todos los detalles conocidos sobre el nuevo paquete de derechos.

Si el Liverpool FC alcanza la final de la Champions League, esta se emitirá, como es habitual, también en abierto. En ese caso, la retransmisión en directo correrá a cargo de ZDF.

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Liverpool FC, toda la información sobre la transmisión de un vistazo: ¿quién muestra / transmite en directo por TV y livestream los partidos de los Reds? Minuto a minuto en SPOX

También acompañaremos algunos partidos seleccionados de los Reds, concretamente con un minuto a minuto. Si cubrimos un partido, el ticker estará visible aquí aproximadamente una hora antes del pitido inicial.

Guía TV del Liverpool FC: el club, en breve

Fundación1892
Títulos de liga inglesa20
Victorias en la FA Cup8
Títulos de la Champions League6
Jugador con más partidosIan Callaghan (857 partidos oficiales)
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