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Bundesliga II
team-logoFC Heidenheim
Voith-Arena
team-logoHannover 96
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Con la colaboración de

FC Heidenheim contra Hannover 96, en directo hoy: ¿quién televisa el partido y dónde verlo por streaming?

FC Heidenheim vs Hannover 96
FC Heidenheim
Hannover 96
Bundesliga II

El FC Heidenheim se enfrenta al Hannover 96 en la 2. Bundesliga. Pero ¿quién emite el partido hoy en directo por televisión y en streaming?

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ChileDisney+ Premium Chile
EcuadorDIsney+ Premium Sur
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FC Heidenheim vs. Hannover 96: hora de inicio

crest
Bundesliga II - Jornada 11
Voith-Arena

El FC Heidenheim recibe al Hannover 96 en el Voith-Arena de Heidenheim para un duelo de la 2. Bundesliga. Ambos clubes atraviesan fases distintas de la temporada, lo que añade una tensión especial al encuentro.

El Heidenheim de Frank Schmidt afronta este partido en la séptima posición de la tabla. Sin embargo, el FCH perdió su último encuentro en casa por 1-2 ante el Karlsruher SC y sumó así su segunda derrota en los últimos cinco partidos oficiales. Schmidt debe recuperar ahora la regularidad que había caracterizado al Heidenheim en fases anteriores de la temporada.

El Hannover 96 llega con nuevos ánimos. A las órdenes de Sandro Wagner, el conjunto de Baja Sajonia logró en su último partido una victoria por 2-1 ante el Dynamo Dresden, la primera bajo la dirección del nuevo entrenador. Aun así, la situación sigue siendo delicada: el Hannover ocupa el 15.º puesto de la tabla, con once puntos en diez partidos.

Wagner se mostró tan directo como de costumbre tras la victoria. En la rueda de prensa, recalcó que no estaba del todo satisfecho con el juego y valoró el resultado con sobriedad: «No fue precisamente genial», aunque los tres puntos contaban. Esa actitud define su enfoque al frente del Hannover.

La situación está clara: el Heidenheim quiere mantenerse cerca de la mitad alta de la tabla y el Hannover necesita puntos para alejarse de la lucha por la permanencia. A continuación os contamos dónde ver el partido en directo.

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con el FC Heidenheim y el Hannover 96?

El FC Heidenheim llega a este encuentro con un balance de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente, el FCH cayó por 1-2 ante el Karlsruher SC. Antes había empatado 1-1 con el Energie Cottbus y perdido 1-3 contra el VfL Wolfsburgo. En esos cinco partidos, el Heidenheim marcó cinco goles y encajó siete.

El Hannover 96 acumula una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su triunfo más reciente fue el 2-1 ante el Dynamo Dresden. Antes perdió 0-2 frente al Braunschweig y empató 1-1 con el St. Pauli. En ese periodo, el Hannover marcó cuatro goles y encajó ocho.

HDH

HDH - Formulario

ABI
D2-2
FCK
D0-0
WOB
L3-1
COT
D1-1
KSC
L2-1
Gol marcado (encajado)
5/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
H96

H96 - Formulario

FCM
L3-0
FCP
D1-1
EBS
L2-0
FCK
L0-2
DOD
W2-1
Gol marcado (encajado)
3/9
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

FC Heidenheim vs. Hannover 96: alineaciones

FC Heidenheim contra Hannover 96 alineaciones probables

Manager

  • F. Schmidt

FC Heidenheim vs. Hannover 96: estado de forma

HDH

HDH - Formulario

ABI
D2-2
FCK
D0-0
WOB
L3-1
COT
D1-1
KSC
L2-1
Gol marcado (encajado)
5/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
H96

H96 - Formulario

FCM
L3-0
FCP
D1-1
EBS
L2-0
FCK
L0-2
DOD
W2-1
Gol marcado (encajado)
3/9
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

FC Heidenheim vs. Hannover 96: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

FC HeidenheimEmpateHannover 96
4
0
1
Bundesliga II
Hannover 96 badge
Hannover 96
H96
0
FC Heidenheim badge
FC Heidenheim
HDH
3
F
Bundesliga II
FC Heidenheim badge
FC Heidenheim
HDH
2
Hannover 96 badge
Hannover 96
H96
1
F
Bundesliga II
FC Heidenheim badge
FC Heidenheim
HDH
3
Hannover 96 badge
Hannover 96
H96
1
F
Bundesliga II
Hannover 96 badge
Hannover 96
H96
1
FC Heidenheim badge
FC Heidenheim
HDH
0
F
Bundesliga II
Hannover 96 badge
Hannover 96
H96
1
FC Heidenheim badge
FC Heidenheim
HDH
3
F
11Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron3/5

FC Heidenheim vs. Hannover 96: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Hertha BerlinHertha BerlinBSC
10910238+1528
W
W
D
W
W
2
NúrembergNúrembergFCN
117312613+1324
W
W
L
D
D
3
KaiserslauternKaiserslauternFCK
11632107+321
W
L
W
W
D
4
WolfsburgoWolfsburgoWOB
105412514+1119
W
D
W
D
W
5
MagdeburgMagdeburgFCM
105232113+817
D
W
L
W
D
6
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
115241816+217
W
W
L
W
W
7
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
104331718-115
L
D
L
D
D
8
St.PauliSt.PauliFCP
102621212012
L
D
D
W
D
9
Greuther FurthGreuther FurthGFT
113351319-612
L
W
L
W
L
10
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
112541820-211
D
L
D
D
L
11
Eintracht BraunschweigEintracht BraunschweigEBS
113261618-211
D
L
W
L
W
12
BochumBochumBOC
10325811-311
W
D
L
L
L
13
OsnabrueckOsnabrueckOSN
113261418-411
L
L
W
L
D
14
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
113261520-511
W
L
L
W
D
15
Hannover 96Hannover 96H96
103251016-611
W
L
D
L
W
16
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
103251321-811
W
L
W
L
L
17
DarmstadtDarmstadtSVD
11236921-129
L
D
D
L
W
18
Holstein KielHolstein KielHSK
111551114-38
L
L
W
D
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Playoffs de descenso
Descenso

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