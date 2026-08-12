Chelsea es en Inglaterra uno de esos clubes que da la sensación de no desaparecer nunca durante mucho tiempo del foco mediático: incluso en las fases más tranquilas, en Stamford Bridge siempre pasa algo. Para todos los que quieran seguir de forma ordenada los partidos oficiales, llega la parte práctica: según la competición, los derechos están en manos de distintos operadores. Eso significa para vosotros que una sola suscripción no lo cubre todo. Qué canales son relevantes para Chelsea y dónde no os perderéis realmente ningún partido, lo tenéis aquí resumido de forma clara.

FC Chelsea, toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ¿quién emite / retransmite los partidos de los Blues en directo por TV y livestream?



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Ver al FC Chelsea en la Premier League, Champions League, FA Cup, Carabao Cup y Community Shield en directo por TV y livestream

En Alemania, Sky sigue siendo la referencia fija para la Premier League: el canal de pago emite cada partido en directo, ya sea como encuentro individual o en carrusel. Las apariciones del Chelsea están, por tanto, incluidas al completo. Para todos los que no se sientan delante del televisor de forma clásica, todo esto también se puede ver en streaming a través de Sky Go o de WOW.

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Con la temporada 2025/26, Sky ha reforzado de forma notable su paquete de Inglaterra: no solo emite en directo la Premier League, sino también la Carabao Cup. En resumen: si el Chelsea aparece en el calendario de la Copa de la Liga, también encontraréis sus partidos íntegramente en Sky.

Para la FA Cup y la FA Community Shield, en Alemania se aplica lo siguiente: DAZN tiene los derechos en exclusiva. El servicio de streaming emite los partidos en directo y, por supuesto, también cada partido del Chelsea en cuanto los Blues salten al campo en una de las dos competiciones.

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En la Champions League, los derechos están repartidos. La mayoría de los partidos del Chelsea se pueden ver en directo en DAZN. A eso se suma Amazon Prime Video, que cada martes ofrece en exclusiva un partido destacado seleccionado; según el calendario, también puede tocar un encuentro del Chelsea o, en general, con participación inglesa.

A partir de 2027/28 cambiarán bastantes cosas en la retransmisión de la Champions League: Paramount+ entra como nuevo actor y a partir de entonces ofrecerá la mayor parte de los partidos. Todos los detalles sobre el nuevo reparto de derechos están aquí. En pocas palabras: deberíais apuntar Paramount+ de cara a 2027/28.

Si el Chelsea llega hasta la final de la Champions League, el partido decisivo también se emitirá en abierto, como es habitual. En Alemania, el ZDF es el canal previsto para ello: allí la final figura como una cita fija en la programación.

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FC Chelsea, toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: el minuto a minuto en directo de SPOX

SPOX ofrece en directo el minuto a minuto de partidos seleccionados de los Blues en las competiciones nacionales e internacionales. Aquí encontraréis los directos siempre poco antes del pitido inicial.

Retransmisión del FC Chelsea: el club, en ficha