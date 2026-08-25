El Chelsea es en Inglaterra uno de esos clubes que da la sensación de que nunca desaparecen durante mucho tiempo del foco mediático: incluso en las fases más tranquilas, en Stamford Bridge siempre pasa algo. Para todos los que quieran seguir bien los partidos oficiales, llega entonces la parte práctica: según la competición, los derechos están en manos de distintos operadores. Eso significa para vosotros que no hay una sola suscripción que lo cubra todo. Qué cadenas son relevantes para el Chelsea y dónde no os perderéis ningún partido está explicado aquí de forma clara.

FC Chelsea, toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ¿quién muestra / retransmite en directo por TV y livestream los partidos de los Blues?



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Ver al FC Chelsea en la Premier League, Champions League, FA Cup, Carabao Cup y Community Shield en directo por TV y livestream

En Alemania, Sky sigue siendo la referencia fija para la Premier League: el canal de pago emite cada partido en directo, ya sea de forma individual o en multiconferencia. Así, los encuentros del Chelsea están incluidos al completo. Para todos los que no se sientan delante del televisor de forma tradicional, todo esto también está disponible en streaming a través de Sky Go o de WOW.

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Con la temporada 2025/26, Sky ha reforzado notablemente su paquete de fútbol inglés: no solo emite en directo la Premier League, sino también la Carabao Cup. En resumen: si el Chelsea juega en la Copa de la Liga, también encontraréis esos partidos íntegramente en Sky.

Para la FA Cup y la FA Community Shield se aplica en Alemania lo siguiente: DAZN tiene los derechos en exclusiva. La plataforma de streaming emite los partidos en directo y, por supuesto, también cada encuentro del Chelsea en cuanto los Blues salten al campo en una de las dos competiciones.

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En la Champions League, los derechos están repartidos. La mayoría de los partidos del Chelsea se pueden ver en directo en DAZN. A eso se suma Amazon Prime Video, que los martes emite en exclusiva un partido destacado seleccionado; según el calendario, ahí también puede entrar algún encuentro del Chelsea o, en general, con participación inglesa.

A partir de 2027/28, habrá bastantes cambios en la retransmisión de la Champions League: Paramount+ se incorpora y en el futuro ofrecerá la mayor parte de los partidos. Todos los detalles sobre el nuevo reparto de derechos están aquí. En otras palabras: deberíais anotar Paramount+ como fijo para ello a partir de 2027/28.

Si el Chelsea llega hasta la final de la Champions League, el partido decisivo también se emitirá, como es habitual, en abierto. En Alemania, la cadena fijada para ello es la ZDF , donde la final figura como una cita fija en la programación.

Prueba Amazon Prime Video El partido estrella de la Champions League del martes, en exclusiva

FC Chelsea, toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: el minuto a minuto en directo de SPOX

SPOX ofrece el minuto a minuto en directo de partidos seleccionados de los Blues en competiciones nacionales e internacionales. Aquí encontraréis siempre los directos justo antes del pitido inicial.

Retransmisión del FC Chelsea: el club, en ficha