FC Barcelona: trueques, jugadores en venta, cedidos, precio, contrato y ofertas recibidas

El club azulgrana busca infructuosamente salida para los transferibles y muchos cedidos, las claves para poder reforzarse cuando abra el mercado.

MERCADO

Al le está costando encontrar salida a los jugadores con los que no cuenta de cara la próxima temporada. No son pocos. En total, hasta siete miembros de la actual plantilla, además de mayoría de los diez cedidos, no tienen nada clara su continuidad en el Camp Nou y otros, como Ousmane Dembélé y Nélson Semedo, ya saben que sus días en azulgrana están contados si presenta una oferta medio interesante. Pero ese es el problema. A las oficinas del Barcelona apenas ha llegado oferta en firme por alguno de los descartes.

¿Qué jugadores del Barcelona están en venta?

A efectos prácticos el club catalán tiene en venta prácticamente a media plantilla a poco que la oferta esté a la altura pero hay una serie de jugadores cuya continuidad está bajo discusión en la situación de crisis que obliga al club a reducir el gasto en fichajes y buscar rentabilizar al máximo las ventas y/o intentar trueques con otros clubes igualmente apesadumbrados por su situación económica.

En este aspecto, el catálogo que el Barcelona está ofreciendo a los clubes que cuentan con futbolistas interesantes es amplio pero por ahora ni satisface a los mencionados equipos ni han llegado ofertas que permitan pensar en una salida de alguno de los descartados en condiciones favorables al club, que no ve con malos ojos prescindir de buena parte de sus asalariados:

Jugador Rescisión Contrato Norberto Neto 200M€ 2023 Samuel Umtiti 500M€ 2023 Júnior Firpo 200M€ 2024 Nélson Semedo 100M€ 2022 Ivan Rakitic 125M€ 2021 Arturo Vidal 300M€ 2021 Martin Braithwaite 300M€ 2024

Por Neto y Júnior se estudiarán ofertas, Umtiti, Rakitic y Vidal deben servir para rebajar alguna llegada, Braithwaite fue fichado en febrero con la esperanza de que pudiera revalorizarse en la -finalmente pospuesta- para venderle en verano y la salida de Semedo, uno de los futbolistas que más interés despierta en los clubes más pudientes de Europa, no se descarta en la medida de que pueda facilitar algún fichaje deslumbrante.

La situación de los cedidos del Barcelona

Tampoco hay que olvidar que, a su vez, buena parte de los diez cedidos también debe servir para hacer caja y después apuntalar el primer equipo con potenciales titulares como Lautaro Martínez, un jugador por el que el Barcelona suspira sin que haya logrado convencer al Inter de que negocie la cláusula de rescisión de 111 millones de euros. A pesar de que a los nerazzurri les gusten jugadores como Arturo Vidal, Nélson Semedo o Rafinha Alcántara el Inter no quiere trueques. Y a la , que sí los quiere, no le interesan demasiado ninguno de los futbolistas propuestos para entrar en la operación Pjanic y sólo ha mostrado cierto interés, en Todibo, además de Arthur.

Jugador Club Rescisión Contrato Juan Miranda 04 200M€ 2021 Jean-Clair Todibo Schalke 04 150M€ 2023 Moussa Wagué 100M€ 2023 Emerson De Souza 6M€ 2021 Carles Aleñá Betis 75M€ 2022 Pedri González 100M€ 2021 Matheus Fernandes 300M€ 2025 Rafinha Alcántara 75M€ 2020 Philippe Coutinho Bayern 400M€ 2023

La situación de Emerson es particular, porque es un jugador de propiedad compartida entre el Betis y el Barcelona, que podrá hacerse con sus servicios en verano de 2021 abonando 6 millones de euros. Pedri, por su parte, no saldrá traspasado en ningún caso sino que se estudía si seguirá cedido en Las Palmas, si lo hará en un equipo de calidad pareja o superior al cuadro isleño, si estará en el filial azulgrana o, por contra, ingresará en el primer equipo. En este caso su cláusula ascendería a 400 millones de euros. Del resto ninguno puede dar por hecho que será jugador del Barcelona la próxima temporada.

Porque a todo ello, tampoco hay que olvidar cómo el Barcelona todavía está pendiente de ingresar al menos 40 millones de euros en ventas de jugadores antes del próximo 30 de junio según tiene presupuestado esta temporada pero a falta de cuarenta días para esa fecha no ha logrado mayores ingresos que los 6 millones que acaba de desembolsar el Getafe por hacerse con los servicios de Marc Cucurella, definitivamente desvinculado del club azulgrana.

Objetivo: Fichar un central, un lateral, Pjanic y Lautaro

Este verano, más que nunca, el Barcelona necesita vender para poder fichar. Ya ha resuelto descartar a Neymar para ir a por Lautaro pero el delantero argentino y el centrocampista bosnio no son los únicos objetivos del club en verano. Desde el Camp Nou también existe la intención de incorporar a un central y a un lateral para reconstruir el equipo. Pero, como suele decirse, antes de entrar hay que dejar salir.