El FC Barcelona vuelve a competir en varios torneos esta temporada: el conjunto catalán aspira a luchar por los títulos de LaLiga, la Champions League, la Copa del Rey y la Supercopa.
Esta es una guía rápida de los canales que emiten los partidos del Barça.
Todos los detalles de las retransmisiones de un vistazo: ¿Qué canales emitirán en directo los partidos del Barça por televisión o en streaming?
El FC Barcelona en LaLiga, la Champions League, la Copa del Rey y la Supercopa: emisiones por televisión en abierto y en streaming
LaLiga se emite en exclusiva en Alemania a través de DAZN, que posee los derechos de la competición española desde su lanzamiento y ofrece todos los partidos del conjunto azulgrana en directo y bajo demanda.
Elijas la suscripción que elijas, LaLiga está incluida en ambos paquetes.
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Lo mismo ocurre con la Champions League, aunque con una excepción. Un partido de los martes por la noche se emite en Prime Video y el resto, en DAZN.
Los martes, consulta la programación de las retransmisiones; los miércoles, acude a DAZN.
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Por último, las competiciones coperas: la Copa del Rey también se emite en DAZN y seguirá allí hasta el final de la temporada 2028/29, después de que la plataforma adquiriese sus derechos hace poco.
La Supercopa se emitirá en Sportdigital FUSSBALL; la cobertura de la competición que ofrece este servicio también está incluida en MagentaSport y DAZN.
FC Barcelona: toda la información sobre las retransmisiones de un vistazo. ¿Quién emite los partidos del Barça en directo por televisión y en internet? El club de un vistazo
|Fundación
|29 de noviembre de 1899
|Títulos de LaLiga
|28
|Victorias en Copa: 32
|32
|Títulos de Champions League
|5
|Récord de partidos disputados
|Lionel Messi
Ver en directo el elaborado juego de pases del Barcelona y su evolución táctica siempre es uno de los grandes atractivos para quienes disfrutan del fútbol ofensivo y fluido. Para asegurarte de que realizas tus apuestas sobre los partidos que elijas en una plataforma plenamente optimizada y con márgenes de cuotas competitivos, es fundamental comparar los principales operadores. Consulta nuestro análisis exhaustivo de las mejores casas de apuestas del Reino Unido para mejorar tu experiencia de juego.