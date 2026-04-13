El FC Barcelona compite esta temporada en La Liga, la Liga de Campeones, la Copa del Rey y la Supercopa.

Aquí podrás saber qué canales retransmitirán los partidos del Barcelona.

¿Quién retransmite los partidos del Barça en TV y en streaming?

FC Barcelona en La Liga, la Liga de Campeones, la Copa del Rey y la Supercopa: retransmisiones en televisión en abierto y streaming.

La Liga se ve en Alemania solo en DAZN, que tiene todos los partidos del Barça en directo y bajo demanda.

Da igual el plan que elijas: La Liga siempre está incluida.

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Lo mismo ocurre con la Liga de Campeones, al menos por ahora. Prime Video emite un partido cada martes; el resto se ve en DAZN.

Por tanto, los martes consulta la programación; los miércoles pon DAZN.

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Además, la Copa del Rey se verá en DAZN hasta la temporada 2028/29, pues la plataforma acaba de adquirir los derechos.

Sportdigital FUSSBALL retransmitirá la Supercopa; también estará disponible en MagentaSport y DAZN.

FC Barcelona: ¿Quién retransmite sus partidos en directo por TV y streaming?