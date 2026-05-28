Farioli quiere fichar al ídolo de la afición del PSV para el FC Porto por «solo» 18 millones

Según Voetbal International, Mauro Junior podría fichar por el FC Porto. El brasileño valora la oferta del equipo de Francesco Farioli.

Según VI, el ídolo de la afición del PSV tiene una cláusula de rescisión de solo 18 millones de euros, activa este verano.

Para evitarlo, el club de Eindhoven quiere ampliar su contrato, vigente hasta mediados de 2029, con un aumento de sueldo y la eliminación de la cláusula.

El defensa y centrocampista negocia con el PSV, pero también se muestra abierto a una aventura en el extranjero.

Farioli está muy interesado en el brasileño, pero no es el único: Leeds United y varios clubes de España e Italia también le siguen.

Tras nueve años en el PSV, ha jugado 200 partidos, marcado nueve goles y dado 31 asistencias.