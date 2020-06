Fariñez: "No necesitaba pensar mucho, tenía que aprovechar la oportunidad"

El prometedor arquero de 22 años dio su palabra por primera vez como refuerzo de Lens.

Wuilker Fariñez habló tras el anuncio oficial de su llegada a Lens. El joven arquero internacional con expresó lo significante de este paso en su carrera y remarcó el progreso que podrá traerle.

"Estuve siguiendo el fútbol europeo durante mucho tiempo y sé que estos son campeonatos tan intensos como tácticos. También sé que el fútbol del viejo continente ha tenido una gran influencia en el nuestro. Indudablemente nos permitió progresar", le dijo a France Football.

Además, sobre su pase, explicó: "El primer contacto tuvo lugar hace un mes y medio, creo, a través de Joseph Oughourlian (presidente de RC Lens y accionista mayoritario de ). Me llamó para informarme de esta posibilidad de unirme a Lens".

Y añadió: "A partir de ahí, todo fue relativamente rápido. Los clubes simplemente tuvieron que despachar los trámites y mi representante tuvo que estar de acuerdo con las dos partes".

Por último, manifestó la seguridad que tuvo para tomar la decisión de emigrar a la . "No necesitaba pensar mucho. Apenas tuve tiempo de discutir con mi padre y mi familia que todo ya estaba muy claro en nuestras cabezas. La oportunidad fue genial, tenía que aprovecharla", cerró.

El venezolano también se despdidió de Millonarios en sus redes sociales dejando un mensaje de agradecimiento y recuerdo por los buenos momentos en el equipo y con la afición.

"Decir adiós es parte de los múltiples procesos de la vida, en cantidad de ocasiones es la única manera de continuar creciendo y si, las despedidas son tristes simplemente por ser despedidas, si no duelen es porque no importa y si no importa entonces nunca será una. (...) Dejo en El Campín recuerdos memorables, dos años de buenas sensaciones, anécdotas y sobretodo amigos. Amigos que conservaré lo que resta de vida. Agradezco a mis compañeros, al cuerpo técnico y a los directivos el haber puesto su confianza en mi".