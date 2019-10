Falcao: "Quiero estar listo y en cancha lo antes posible"

El delantero colombiano lamenta la lesión que sufre en el tendón de Aquiles y que no le permite jugar en Galatasaray hace casi un mes.

Radamel Falcao García sufre un problema en el tendón de Aquiles desde principios de octubre y hace casi un mes que no juega con la camiseta de . El Tigre habló con el canal Beyaz TV para explicar su situación y lamentarla.

"Fui a la y después volví a Mónaco. Trabajé un poco y me quedé esperando la transferencia a Galatasaray. Quise jugar rápido porque los fans me estaban esperando. Me lastimé cuando me sobrecargué; jugué contra Kasimpasa, Brujas y sin estar listo", comentó el delantero colombiano.

Y agregó: "Mi tendón fue trabajado en Madrid con agujas; yo nunca tuve ningún problema con el tendón de Aquiles en Mónaco. Podría haber jugado el derbi si era necesario pero el cuerpo sabe lo que es mejor. Hoy quiero estar listo y en cancha lo antes posible, siento mucho no estar".

Fatih Terim, entrenador de Galatasaray, no quiere arriesgar al atacante cafetero y esperará a que esté al 100% para volver a incluirlo en el equipo. "Aún siente dolor y no lo forzarán", dijo Yener Ince, médico del club.