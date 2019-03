Falcao, James y los colombianos destacados del fin de semana

Inicia una nueva semanas y qué mejor manera de hacerlo que recordando las mejores actuaciones de los futbolistas colombianos en la última jornada futbolera. Varios de los hombres de la Selección Colombia fueron protagonistas en sus respectivos equipos con goles, asistencias y jugadas determinantes.

Los principales referentes de la Tricolor en el viejo continente demostraron que están en un gran momento, justo antes de que se dé a conocer la primera lista de Carlos Queiroz de cara a los amistosos ante Japón y Corea.

El Tigre volvió a rugir y a su mejor estilo: con un golazo de cabeza. Fue en el empate 1-1 ante el Bordeaux en su partido número 100 en la Ligue 1. El Monaco sigue huyéndole al descenso gracias a los goles del samario.

El 10 de la Tricolor fue titular y figura en el Bayern en la goleada 6-0 al Wolfsburgo. Rodríguez marcó su gol 100 en su carrera y aparte dio otra asistencia.

El Toro volvió a reportarse con gol en Italia, luego de varios partidos de sequía. El delantero Vallecaucano hizo efectiva la Ley del Ex al marcar en la victoria 2-1 del Atalanta sobre Sampdoria, dueño de su pase. Llegó a 17 goles en la Liga y ya lleva 22 en lo que va de esta temporada.

El de Santo Tomás volvió a decir presente en las redes al marcar el tanto del empate de la Fiorentina 1-1 ante Lazio. el delantero colombiano llegó a 8 goles en todas las competiciones desde que llegó a principio de año al equipo de Florencia, la segunda mayor cantidad entre todos los jugadores de la liga italiana, con su compatriota Duván Zapata, de Atalanta, como el único que convirtió más (10 tantos).

8 - Luis #Muriel has scored 8 goals since the start of 2019 for Fiorentina (all comps): only Duvan #Zapata has netted more goals (10) among the Serie A players in this period. Colombia. #FiorentinaLazio