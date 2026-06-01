Fabrizio Romano tiene noticias sobre el futuro de Stefan de Vrij: el contrato ya está listo

El Inter ha ofrecido a Stefan de Vrij renovar su contrato, según Fabrizio Romano. Ahora el defensa de 34 años debe decidir su futuro.

«El Inter le ha hecho una oferta a Stefan de Vrij para un contrato de corta duración», afirma Romano en X. «La decisión está en manos del defensa, que también ha recibido propuestas de otros clubes europeos».

Llegó en 2018 y su contrato vence este verano, así que se daba por hecho que ya había jugado su último partido con el club.

La temporada pasada apenas jugó con el Inter, y se esperaba su salida en la renovación veraniega junto a Yann Sommer, Francesco Acerbi, Matteo Darmian e Henrikh Mkhitaryan.

En las últimas semanas se le ha relacionado con Benfica, Olympiakos, Al-Sadd y clubes de Arabia Saudí, Turquía y la Premier League. Ahora, sin embargo, podría extender su vínculo con el Inter por un año.

Llegó en 2018 procedente de la Lazio y ha jugado 296 partidos con el club milanés.

Estaba convocado para el Mundial con Holanda, pero una reciente lesión de ingle se lo impidió.