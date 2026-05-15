Fabrizio Romano revela los detalles del contrato para el puesto de director deportivo en el Manchester United

Michael Carrick seguirá como entrenador del Manchester United la próxima temporada, confirmó Fabrizio Romano este viernes.

Según el experto en fichajes, desde hace semanas estaba claro el futuro del técnico interino.

El plan ha sido aprobado por Sir Jim Ratcliffe y el acuerdo se cerrará en breve. Se informa que el contrato será de dos años, con opción a un tercero, o directamente de tres años.

El viernes, en la rueda de prensa previa al duelo liguero contra el Nottingham Forest, se le preguntó por su futuro en Old Trafford: «No puedo decir mucho. La situación es clara y no cambiará».

Añadió que la resolución llegará pronto: «Mi futuro se decidirá muy pronto. Todos sabíamos que esto ocurriría al final de la temporada o después de ella».

Carrick tomó las riendas tras la destitución de Rúben Amorim y ya ha dirigido quince partidos.

Bajo su mando, el United ha sumado 33 puntos: diez victorias y tres empates. Este domingo, ante el Nottingham Forest, podría confirmar el tercer puesto y el regreso a la Champions tras tres años ausente.