Fabrizio Romano lo tiene claro: «Jordi Cruyff ve en él al nuevo entrenador del Ajax»

El Ajax apuesta por Michel. El técnico español del Girona será el nuevo entrenador del club de Ámsterdam la próxima temporada, según confirmó Fabrizio Romano este viernes.

Mike Verweij, de De Telegraaf, ya había informado de que a Jordi Cruijff le gustaría que Michel se incorporara, pero añadió que aún no se habían iniciado las conversaciones. Según Romano, es el candidato favorito indiscutible.

El Girona ya prepara sustitutos.

Romano añade que el Ajax cuenta con una lista alternativa de solo tres nombres y descarta el rumor sobre Arne Slot: Michel es la prioridad.

Michel lleva cinco años en el Girona, con el que logró el ascenso a Primera y la clasificación para la Champions.

El técnico, de 50 años, finaliza su contrato este verano, por lo que puede negociar con otros clubes.



