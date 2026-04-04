Fabinho, jugador del Al-Ittihad, afirmó que su equipo realizó una actuación muy luchadora frente al Al-Hazm, partido que el «Al-Ittihad» se llevó por 1-0, en la jornada 27 de la Liga Profesional Saudí.

Fabinho declaró al diario saudí «Al-Sharq Al-Awsat»: «El equipo realizó una actuación combativa y superó una prueba importante, especialmente tras la tarjeta roja, ya que tuvimos que luchar juntos para aguantar. Conseguimos mantener nuestra portería a cero y marcamos un gol, lo que refleja el espíritu de lucha y la buena mentalidad».

El astro brasileño añadió: «Por supuesto, aún hay aspectos que mejorar, y tenemos seis días para prepararnos para el próximo partido, así que debemos estar totalmente listos».

Sobre la presencia de las leyendas del club, Mohamed Nour y Hamad Al-Montashari, dijo: «Hoy ha sido mi primer día con el equipo tras llegar ayer de un viaje, y no he tenido tiempo suficiente para hablar con los jugadores; me he limitado a saludarlos justo antes del partido. Mañana tendré más tiempo para relacionarme con ellos, lo cual es positivo».

Y concluyó: «También es bueno que las leyendas del Al-Ittihad estén con nosotros, ya que su presencia aporta un gran apoyo moral al equipo, y siempre suponen un valor añadido para los jugadores y para el club».



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