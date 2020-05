Fabián Coito habló de la posibilidad de sumar jugadores nacionalizados a la H

Liga Nacional de Honduras: El técnico uruguayo no descartó la posibilidad en el futuro de sumar futbolistas naturalizados a la Selección de Honduras.

Fabián Coito habló desde , donde pasa la cuarentena junto con su familia, de algunos temas relacionados a la Selección de Honduras. Entre ellos, la posibilidad de sumar futbolistas naturalizados en el futuro.

"Son un aporte y si cumplen con todos los requisitos por qué no. Con un gran talento a Honduras no le vendría mal. Hace unos años atrás cuando un jugador se nacionalizaba era tomado como una traición a su país natal. Pero al día de hoy, yo no tendría problemas", dijo el charrúa en una charla con Líderes del Fútbol HN.

Por otro lado, Coito fue consultado sobre las diferencias del futbolista uruguayo y el hondureño, y explicó: "En la parte futbolística lo que veo es que el jugador uruguayo, es que desde niño se prepara para entrenador, jugar cada partido como si fuera el último y así comenzar a ganarse la vida. Mientras que por otro lado, en Honduras y a nivel de Centroamérica he podido observar que el comienzo es un poco más tardío".