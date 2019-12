La extraña receta del Napoli con la dupla Mertens - Lozano

Carlo Ancelotti ha apostado por buscar el juego aéreo con sus dos centros delanteros

La temporada del ha estado a años luz de lo esperado. Los Gli Azzurri no ganan un partido desde el 23 de octubre, cuando doblegaron 2-3 al Salzburg en . Desde entonces, acumulan nueve cotejos sin poder proclamarse vencedores.

Carlo Ancelotti es uno de los entrenadores con más prestigio en el planeta futbol, notándose desesperado por dar con la tecla y hacer funcionar a su conjunto, uno de los planteles más potentes de y que si sigue sin carburar, podría sufrir una sacudida en el banquillo y el plantel para la próxima campaña.

Entre las soluciones de Ancelotti ha estado colocar a Lozano y Mertens como puntas, con Insigne y Callejón partiendo desde las bandas. La dupla entre Chucky y Dries es una de las más singulares del mundo, pues son dos centros delanteros que no pasan del 1.74, contrario al estereotipo europeo que cuando utiliza un par de atacantes acostumbra uno que corra a los espacios y otro que juegue de poste.

Napoli ha intentado de todo para revertir la mala inercia, pero en sus últimos partidos ha optado por una fórmula muy llamativa: Los centros. Teniendo dos artilleros muy bajos de estatura, no suena lógico llenar el área de balones, pues además de no ser altos, no dominan a la perfección el cabeceo, como sí hace su compañero Fernando Llorente.

Durante los cinco partidos de Champions League que han protagonizado los de San Paolo, han intentado 72 servicios cruzados. Sorprendentemente, solo 14 encontraron rematador, dando un bajo porcentaje de 19.4% de envíos exitosos, y ninguno finalizando como gol.

Ancelotti sabe lo que hace y seguramente algún propósito específico tendrá llenar el área de centros, pero con la peliculiar mancuerna que han conformado Lozano y Mertens no parecería que mandar balones elevados ayude a solucionar las deficiencias del colectivo Napolitano.