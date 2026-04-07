Explosión en Madrid: quien apuesta por Negreira no espera a la suerte... ¡La Liga está «hecha» a medida del Barcelona!

El sitio web español «Defensa Central», conocido por su apoyo al Real Madrid, ha afirmado que la gran diferencia entre el rendimiento del equipo blanco en la Liga de Campeones y su nivel en la Liga española no puede explicarse únicamente por factores técnicos o físicos, sino que está directamente relacionada con lo que ha calificado como un «evidente desequilibrio arbitral» en la competición nacional.

El sitio web, en un extenso reportaje, que el Real Madrid, que ha dominado Europa y ha ganado tres títulos consecutivos de la Liga de Campeones, se encuentra en una situación extraña a nivel nacional, ya que se ve sometido a una serie de decisiones arbitrales que solo pueden calificarse de desequilibradas, mientras que el Barcelona lleva años disfrutando de un «trato de favor».

Lea también: La UEFA responde a la «solicitud excepcional» del Madrid antes del épico partido contra el Bayern



El Barcelona, el mayor beneficiario de las decisiones de expulsión

«Defensa Central» señaló que las cifras no mienten, explicando que el Barcelona posee el mejor balance en expulsiones durante el siglo XXI, ya que la diferencia entre las expulsiones a su favor y en su contra es de (+69), una cifra sin precedentes en la historia de la Liga española.

Por el contrario, el Real Madrid ocupa puestos muy rezagados en esta clasificación, ya que su balance no supera el (+1), lo que el sitio web considera «una prueba flagrante de la desigualdad en el trato arbitral entre ambos clubes».

Lee también: Mourinho desata la polémica con nuevas declaraciones



El arbitraje español no se parece al europeo

El sitio web ha explicado que la diferencia entre ambas competiciones es evidente, señalando que el Real Madrid, en la Liga de Campeones, está sometido a un arbitraje «neutral y profesional», mientras que en la Liga española «se repiten los mismos errores que favorecen a un solo equipo».

«Defensa Central» citó el último partido del Barcelona contra el Atlético de Madrid, en el que se utilizó la tecnología de vídeo (VAR) para anular una tarjeta roja directa al jugador Gerard Martín a pesar de su peligrosa entrada sobre el tobillo de uno de los rivales.

El caso Negreira

El sitio web abordó lo que describió como «el expediente negro» de la historia del fútbol español, en referencia al caso Negreira, en el que el Barcelona se vio implicado por el pago de cantidades de dinero al exvicepresidente de la Comisión de Árbitros.

Lea también: ¿Sufrió un fallo renal mortal? Nuevos avances en el estado de salud de James Rodríguez



El informe señalaba: «En el Real Madrid no se creen que los pagos a Negreira no hayan tenido aún ninguna consecuencia. Intentan convencernos de que los millones de euros no influyeron en los resultados, pero la realidad les da una bofetada: ¡el club que pagó a Negreira es precisamente el que tiene el mejor historial arbitral en cuanto a expulsiones!».

Y añadía: «¿Es solo una vergonzosa coincidencia? ¿O se trata de todo un sistema creado para obstaculizar al Madrid y allanar el camino a los demás? Parece que el pago de sueldos a los responsables de los árbitros ha dado sus frutos, y seguimos esperando una justicia que parece perdida en los pasillos de la Federación Española».