El exguardameta de la selección inglesa Joe Hart, actual comentarista de la cadena «TNT Sports», ha valorado la actuación de la estrella egipcia Mohamed Salah durante la catastrófica derrota del Liverpool ante el Manchester City por 4-0, este sábado, en los cuartos de final de la Copa de Inglaterra.

El City anotó un hat-trick por medio de la estrella noruega Erling Haaland, en los minutos 39, 45+2 y 57, mientras que el ghanés Antoine Semenyo marcó el tercer gol, en el minuto 50.

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Salah falló un penalti en el minuto 64, antes de abandonar el terreno de juego y ser sustituido por Federico Chiesa en el minuto 77.

Sobre la actuación de la estrella egipcia ante el City, Joe Hart comentó en el programa de análisis posterior al partido: «Estamos acostumbrados a ver a Mohamed Salah como un jugador seguro de sí mismo, pero hoy ha sufrido y parecía falto de confianza».

Y añadió: «¡Le hemos visto salir al campo en la primera parte con aspecto abatido!».

Cabe recordar que Hart ha elogiado el nivel de Salah en ocasiones anteriores esta temporada, pero hoy se ha centrado en el descenso del rendimiento del astro egipcio.