Exclusiva: Naomi Girma habla sobre la cultura de la selección femenina de Estados Unidos, la mentoría de Alex Morgan y su lucha por la salud mental en el fútbol

Girma, defensora de la salud mental, explicó cómo afronta la presión y el fracaso, y detalló su labor en la iniciativa «Create the Space» de Common Goal.

Además, devuelve al fútbol a través del compromiso del 1 % con Common Goal y anima a otros a sumarse en el World Football Giving Day, jornada global de donaciones que tiene lugar el 26 de mayo.

Además, destacó el liderazgo de Alex Morgan y cómo Emma Hayes ha mejorado la salud mental del equipo con expectativas claras y un enfoque femenino en la carga de trabajo y la recuperación.

Más información sobre el World Football Giving Day: www.worldfootballgivingday.org

Visita Common Goal para conocer Create the Space, iniciativa que apoya a equipos y organizaciones a ser comunidades solidarias.