El argentino Hernán Crespo, exdelantero del Chelsea, cree que su compatriota Enzo Fernández sería un «fichaje ideal» para el Real Madrid en verano.

El club blanco busca refuerzos para el centro del campo de cara a la próxima temporada, en plena renovación bajo la dirección de José Mourinho tras un curso decepcionante.

El nombre de Enzo ya ha sido vinculado al club español en varias ocasiones, y el propio jugador avivó la polémica al insinuar su deseo de jugar en el Bernabéu.

El exentrenador del Chelsea, Liam Rossiniore, lo sancionó tras considerar ofensivas sus declaraciones, ya que su contrato con los Blues sigue vigente.

En una entrevista próxima con Koora, Crispó afirmó: «Enzo tiene la calidad, la personalidad y la mentalidad para jugar en cualquier equipo».

Y añadió: «El Real Madrid siempre busca jugadores capaces de lidiar con la máxima presión, y él pertenece a esa categoría».

Y concluyó: «Más allá de cualquier momento difícil que haya vivido con el Chelsea, su nivel es incuestionable y puede brillar en Madrid».

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