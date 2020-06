Ex capitán del Manchester United: "Alexis Sánchez es un inútil, no lo quiero de vuelta"

Willie Morgan, histórico de los Diablos Rojos durante las décadas del 60 y 70, criticó al chileno ante un eventual retorno a Old Trafford.

Alexis Sánchez volvió a recibir críticas tras su magro desempeño durante su estadía en , club al que arribó en enero de 2018 como el mejor pagado de la Premier League portando el dorsal 7, reservado para las grandes figuras de Old Trafford.

Willie Morgan, excapitán de los Diablos Rojos, y emblemático futbolista de la institución en las décadas del 60 y 70, no tuvo reparos a la hora de barrer con el Niño Maravilla. Esto, ante el eventual retorno del chileno al equipo que dirige Ole Gunnar Solskjaer tras el término del préstamo en .

"Hay que mirar el estado de Alexis Sánchez. ¿Pagaron la mitad de su salario, solo para que alguien lo llevara? Es tan malo ¡Es una locura! ¡Espero que vuelva como el hombre de los botines, limpiando los botines!", dijo en diálogo con el diario Stretty News.

El artículo sigue a continuación

Más equipos

Pero no se detuvo ahí el ex carrilero escocés, y lanzó: "Él es inútil. Entonces, el mejor lugar para él es donde está. No lo quiero de vuelta. Tenemos suficientes problemas para deshacernos de los demás sin tenerlo de regreso", cerró.

Mientras tanto, el hombre de La Roja se concentra en el próximo desafío del cuadro lombardo en el retorno a la competencia. Los hombres de Antonio Conte verán acción este sábado, enfrentando al Napoli, en el marco de las semifinales de la Coppa . Ambas escuadras medirán fuerzas en San Siro tras el 0-1 del pasado 12 de febrero, en el que los de Gennaro Gattuso ganaron con un solitario tanto del mediocampista español Fabián Ruiz.