Everton vs. Universidad de Chile: formaciones, día, hora y cómo ver por TV y online

Everton aparece en el horizonte de la Universidad de Chile en la continuidad de un Torneo Nacional que la ve lejos de los líderes y aún apremiada por los promedios. Será, este partido válido por la jornada 20, el segundo en el que Johnny Herrera se parará al frente del club de sus amores desde su bullada salida del CDA a finales de la campaña 2019. Ya en el primer semestre laicos y viñamarinos se cruzaron en el Estadio Nacional con un empate sin goles en el que Samurái se erigió como la máxima figura. En esta ocasión el León llega herido por la caída en Calera y la pelea entre De Paul y Espinoza, que quedó allá en el Nicolás Chahuán y para la que Rafael Dudamel -que debutará en la quinta región tras su PCR negativo- ya actuó en pos de la paz.

Fernando de Paul; Matías Rodríguez, Luis Casanova, Luis del Pino Mago, Jean Beausejour; Fernando Cornejo, Gonzalo Espinoza; Walter Montillo; Angelo Henríquez, Joaquín Larrivey y Nicolás Guerra. DT: Rafael Dudamel.

El calendario de la U

