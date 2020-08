Eto'o: "El Barcelona es Messi y creo que si Messi decide marcharse, tenemos que buscar otro nombre"

El exfutbolista azulgrana habló para TyC Sports y fue muy claro respecto a la situación del '10' blaugrana.

Samuel Eto'o es un jugador que nunca deja indiferente a nadie. Ya sea por su rendimiento en el terreno de juego, bien por sus declaraciones, a lo largo de su carrera el camerunés siempre ha dejado huella. Ahora, ha concedido una entrevista a 'TyC Sports', en la que habló del riesgo que puede suponer para el FC , club en el que estuvo desde el 2004 hasta el 2009, la salida de Leo Messi.

Eto'o se deshace en elogios hacia Messi

"A Messi lo quiero como un hijo, quiero lo mejor para él. El Barcelona es Messi y creo que si Messi decide marcharse, tenemos que buscar otro nombre. La suerte que tenemos en Barcelona es que tenemos al mejor jugador del mundo y de todos los tiempos, tenemos que hacer todo para que termine su carrera en el Barcelona", expresó el exdelantero.

Análisis del duelo ante el Bayern

Por otro lado, quien ganara la Champions en 2006 y 2009 con el conjunto azulgrana analizó lo que ha supuesto la derrota del Barça ante el Bayern. Eto'o ha expresado que sufrió "no solo por Leo, sino por todos los chicos", y comentó la situación en Can Barça en dicho partido.

"Sufrí mucho por la derrota, no solo por Leo, si no por todos los chicos. El que no ha jugado, no puede entender, eso existe en el fútbol. Es como la vida el fútbol, uno puede caer pero lo más difícil es levantarse. Los futbolistas, la directiva, los aficionados... espero que nos levantemos y empecemos a soñar para la próxima temporada", aseveró.