El retiro de Farré: el verdugo de la Promoción que reveló que es hincha de River

El autor del gol que decretó el descenso del Millonario decidió colgar los botines a los 39 años y tras un último paso por Estudiantes de Río Cuarto.

Guillermo Farré tiene un lugar para siempre guardado en la historia de River, por haber sido el autor del gol que terminó de decretar el descenso del Millonario a la B Nacional en el partido de vuelta de la recordada Promoción de 2011. Y ocho años después de aquel histórico partido, el volante cordobés decidió retirarse: así lo anunció en su cuenta de Instagram, a sus 39 años y tras un último paso por Estudiantes de Río Cuarto.

"Soy hincha de River y me gustaría poder ir al Monumental con mis hijos", había revelado Farré, que aquel 26 de junio fue un protagonista principal en la hazaña de en el Antonio Vespucio Liberti: a los 16 minutos del complemento apareció por sorpresa en el área rival y aprovechó un error del fondo local para marcar el 1-1 que obligaba al equipo de Jota Jota López a anotar dos goles para quedarse en Primera, luego del 2-0 que había conseguido el Pirata en la ida.

Unos días después, en esa misma línea, remarcó: "Tomé como pertenencia cada camiseta que defendí. Gracias a Dios me tocó a mí hacerle el gol". Además, en declaraciones a TyC Sports, aseguró que no se siente ídolo de los hinchas de Boca. "Es una situación que será reconocida y se pondrá arriba de la mesa en cualquier discusión entre River y Boca. Pero yo en ningún momento busqué ni creo que sea ídolo. En la calle la gente que me reconoce me lo agradece. Yo no soy de prestarme mucho para la broma, no me gusta. Me han pedido más de una vez un video o saludo para cargar a algún amigo, pero siempre con respeto, porque sé lo que genera el fútbol".

Tras aquel destacado ciclo en el Pirata, que duró hasta 2017, el mediocampista pasó a Sarmiento de Junín, luego a Mitre de Santiago del Estero y, finalmente, regresó a su provincia natal, en donde jugó solo un partido en el pasado mes de noviembre en Estudiantes de Río Cuarto. "Uno se replantea situaciones y el hecho de tomar la decisión forma parte de un proceso natural para empzar a focalizar sobre los proyectos que se vienen.Después de cinco o seis meses de pandemia, tuve la posibilidad de ser competitivo y estar dentro de un plantel y al haber cumplido ese objetivo personal, consderé que era el momento adecuado", explicó en diálogo con ElDoce. ¿Será ayudante de Zielinski en Estudiantes?