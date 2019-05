"Estuve muy cerca de volver a River, pero hubo cosas que no me convencieron"

El jugador argentino admitió que tuvo volundad de volver a Núñez, pero que aparecieron cosas que trabaron la operación.

Leonel Vangioni, actual jugador del , es uno más de los exjugadores de River que extrañan estar en el club. El argentino se refirió a la voluntad que tuvo de volver al Millonario y dijo que vivió la 2018 ganada ante Boca como un hincha más.

"Estuve muy cerca de volver. Tenía muchas ganas. No voy a entrar en detalles, pero aparecieron cosas que trabaron la operación", explicó el Piri, en declaraciones a Jogo Bonito, y agregó: "No tengo ningún problema con la dirigencia. No puedo estar mal porque son buena gente y pasamos cosas muy lindas. A veces suceden cosas que van más allá y hay que tomar decisiones. Estuve cerca pero hubo cosas que no me convencieron".

En la misma línea, el zurdo que ganó la Libertadores 2015 en el club de Núñez, entre otros títulos, confesó "de River se extraña el día a día". "Gallardo formó grandes grupos humanos. En muchas notas, suelo escuchar que mis excompañeros extrañan eso. Fue una parte importante en mi carrera, me marcó muchísimo. No hay momento donde no recuerde mi paso por River", agregó.

Por otra parte, se refirió a la final de la Copa Libertadores ante Boca: "La disfruté como un hincha más. La vimos en la concentración: Carlos Sanchez, Funes Mori, Barovero, Nico Sanchez. Hay muchos que pasamos por River. Somos mayoría y siempre vemos los partidos. Obviamente a cualquier jugador le hubiese gustado estar ahí. Pero no me reprocho haberme ido".