Estudiantes - Racing, en vivo, por la Copa de la Liga Profesional: partido online, goles, resultado, formaciones y suplentes

La Academia visita al Pincha por la tercera fecha de la Zona A, en busca de su primera victoria en el certamen.

Estudiantes recibe a Racing en La Plata por la tercera fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional. El Pincha, que ganó sus primeros dos compromisos, va en busca de una victoria que le permita alcanzar a Colón en lo más alto del grupo, mientras que la Academia busca su primera victoria de la mano de Juan Antonio Pizzi, tras cosechar apenas un punto en las dos jornadas iniciales.

Seguí, en detalle, todas las acciones del partido a través de Goal:

16:00 - ¡Bienvenidos y bienvenidas a una nueva tarde de fútbol! Hoy viviremos el partido entre Estudiantes y Racing, por la tercera fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional

La previa de Goal

El ciclo de Juan Antonio Pizzi en Racing no comenzó nada bien, tras cosechar apenas un punto en las primeras dos jornadas de la Copa de la Liga Profesional y acumular críticas por el flojo rendimiento del equipo. Todo lo contrario ocurre con la era de Ricardo Zielinski en Estudiantes, que en el arranque del certamen suma dos victorias en fila y le devolvió la esperanza a un equipo que tuvo un flojísimo 2020.

En cuanto a lo futbolístico, la Academia no podrá contar con Eugenio Mena, quien dio positivo de coronavirus, pero recuperará a Fabricio Domínguez, que superó el Covid-19 y será titular en el lateral derecho. En tanto, tras anotar frente a Aldosivi, Enzo Copetti irá por primera vez desde el arranque. Por el lado del Pincha, la previa del encuentro se vio marcada por la denuncia por abuso sexual contra el uruguayo Diego García, quien fue separado temporalmente del plantel. En cuanto a los once, el Ruso recupera a Fernando Tobio, pero no podrá contar con David Ayala, quien no se recuperó a tiempo de una sobrecarga muscular.

PARTIDO Estudiantes - Racing FECHA Domingo 28 de febrero ESTADIO Jorge Luis Hirschi, "UNO" - La Plata, Buenos Aires HORARIO 19:20 (hora argentina)

Cómo ver en vivo por TV y por Streaming

El encuentro entre el Pincha y la Academia será televisado en Argentina y toda Sudamérica por TNT Sports, señal disponible en el servicio básico del cable sin necesidad de tener contratado el Pack Fútbol

Cablevisión 124 (digital / Flow) TeleCentro 112 (digital) y 1018 (HD) DirecTV 603 (digital) y 1603 (HD)

Formaciones de Estudiantes y Racing

ESTUDIANTES

Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Fernando Tobio, Fabián Noguera, Iván Gómez; Manuel Castro, Sánchez Miño, Jorge Rodríguez, Lucas Rodríguez; Nicolás González, Leandro Díaz. DT: Ricardo Zielinski

RACING

Gabriel Arias; Fabricio Domínguez, Leonardo Sigali, Lucas Orban, Lorenzo Melgarejo; Nery DomÍnguez; Leonel Miranda, Matías Rojas, Tomás Chancalay; Enzo Copetti, Nicolás Reniero. DT: Juan Antonio Pizzi