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Liga Profesional - Jornada 13 18 oct 2026 - 17:00

Cómo ver Estudiantes de Rio Cuarto vs Aldosivi en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi se puede ver en vivo a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina. A continuación encontrás las opciones disponibles para seguir el encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Estudiantes de Río Cuarto recibe a Aldosivi en un partido de la Liga Profesional que enfrenta a dos equipos que atraviesan momentos muy distintos de la temporada. El conjunto local, dirigido por Rubén Forestello, llega en uno de los peores tramos de su campaña y necesita con urgencia cortar una racha negativa.

Estudiantes de Río Cuarto no ha conseguido un solo punto en sus últimos cinco partidos en la Liga Profesional. Cinco derrotas consecutivas, incluyendo la más reciente ante River Plate, han dejado al equipo hundido en los últimos puestos de ambas zonas de la tabla.

Aldosivi, por su parte, llega a este partido con su propio bagaje de resultados irregulares. El equipo dirigido por Javier Sanguinetti ha alternado victorias y caídas en las últimas semanas, con dos triunfos y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros de liga.

Los visitantes vienen de perder ante Sarmiento en su último compromiso, aunque antes habían sumado un triunfo ante Atlético Tucumán que mostró su capacidad para competir. No es un equipo en forma brillante, pero llega a Río Cuarto en mejor estado que el local.

Para Estudiantes, este partido representa una oportunidad ante un rival que tampoco está en su mejor momento. Sin embargo, la presión de jugar en casa con tantas derrotas encima pesa sobre un plantel que necesita una reacción urgente.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Rubén Forestello no ha confirmado el once titular de Estudiantes de Río Cuarto y no hay información disponible sobre lesionados o suspendidos en el plantel local. Se agregarán novedades a medida que se acerque el inicio del partido.

En el caso de Aldosivi, Javier Sanguinetti tampoco ha dado a conocer su alineación prevista ni se han reportado bajas por lesión o suspensión en el equipo visitante. La información del plantel se actualizará antes del pitazo inicial.

Forma

Estudiantes de Río Cuarto atraviesa el peor momento de su temporada: cinco derrotas en sus últimos cinco partidos de la Liga Profesional, sin victorias ni empates en ese tramo. Su caída más reciente fue ante River Plate por 1-0, y antes habían perdido 1-2 con Racing Club y 2-1 frente a Belgrano. En esos cinco partidos, el equipo marcó apenas cuatro goles y recibió siete.

Aldosivi llega con un registro de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Los de Sanguinetti perdieron ante Sarmiento (1-3) en su último partido, aunque antes habían sumado un triunfo ante Atlético Tucumán (1-0). También cayeron ante Huracán (1-0) e Independiente Rivadavia (4-3), y ganaron frente a Banfield (3-1). En total, marcaron nueve goles y recibieron siete en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre estos dos equipos fue en la Liga Profesional el 4 de abril de 2026, cuando Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto igualaron 0-0 como local el primero. Antes de eso, los antecedentes corresponden a la Primera Nacional: un 2-2 en agosto de 2024 con Estudiantes como local y un 1-1 en marzo de 2024 con Aldosivi de local. La serie en los tres encuentros disponibles no registra victorias para ninguno de los dos equipos.

Clasificación

En el Clausura Grupo B, Estudiantes de Río Cuarto ocupa el puesto 15 y Aldosivi el 14. El Apertura Grupo B refleja la misma situación, con ambos equipos en esas mismas posiciones, lo que convierte este partido en un duelo directo entre dos equipos que pelean por alejarse de los últimos lugares.