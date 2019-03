¿Qué sanción podría tener Neymar tras criticar al VAR en la eliminación del PSG en la Champions?

La estrella del PSG se quejó en Instagram de la polémica decisión que permitió a los Red Devils imponerse al club francés.

Neymar Junior criticó duramente las decisiones arbitrales tras la derrota del PSG ante el Manchester United en la UEFA Champions League y estos comentarios podrían llegar a costarle una sanción de cara a la próxima edición de la máxima competición europea.

"Ponen a cuatro hombres que no entienden de fútbol para que vean el lanzamiento -en cámara lenta- y eso no existe. ¿Cómo va a poner la mano en la espalda?" se preguntó Neymar. "¡Eso es una vergüenza!", estalló Neymar en una publicación en Instagram Stories junto con una captura de pantalla de la supuesto mano. "El penalti no existe", añadió Neymar, que adjuntó su mensaje con una imagen previa a la acción en la que el balón contacta en el codo de Kimpembe.

Según Iusport estas declaraciones podrían ser tomadas en cuenta por la Comisión de Etica y Disciplina de la UEFA y costarle una sanción al jugador de cara a los partidos de competición europea de la próxima temporada, ya que atenta contra el artículo 11 del Código Disciplinario de la UEFA, y según este Código podría suponer de 1 a 3 partidos de sanción.

Sus comentarios en redes sociales se evaluarán el próximo 28 de marzo y la UEFA ya sancionó este año a Lovren en la UEFA Nations League por sus comentarios contra Sergio Ramos y la Selección Española en redes sociales.