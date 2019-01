Estefanía Banini: "¿Messi? Me gustaría que se dejen de comparaciones"

La '10' del Levante, tercero en la Liga Iberdrola, brilla en España y en la Selección argentina; "Sería muy lindo tener un impacto como el de Messi".

Lionel Messi es objeto de comparaciones permanentemente. Con Maradona, con Cristiano o con el que sea. Si este domingo hasta se lo llegó a comprar con Vinicius... Para cualquiera es un honor esa comparación, aunque tiene algo para decir al respecto la mejor jugadora de la Selección Argentina y estrella del Levante, Estefanía Banini.

Banini, que como Messi luce la camiseta '10' de la Selección albiceleste y que también brilla en España (el Levante es tercero en la Liga Iberdrola), concedió una entrevista a 'Goles de tacón' de Radio Marca y aseguró que no le "molesta" la comparación con el rosarino, aunque preferiría que la conocieran por su nombre.

LA COMPARACIÓN CON MESSI

"No me molesta la comparación con Messi, es muy lindo que te comparen con uno de los mejores jugadores del mundo y que además es argentino. No obstante, me gustaría que nos comenzaran a conocer por nuestro nombre y que se dejen de comparaciones; no por mí, sino por todas las figuras del fútbol femenino. Estamos en plena lucha para que se el fútbol femenino se conozca mucho más, sea más popular y atractivo. Sería muy lindo tener un impacto como el de Messi".

EL NIVEL DE LA LIGA IBERDROLA

"Existe mucha diferencia respecto a mi anterior etapa en España, sobre todo en una Liga que sigue creciendo. El nivel de los equipos ha subido mucho y ahí está el Levante apostando fuerte con un proyecto muy serio y atractivo",

LA ILUSIÓN DEL LEVANTE

"Tenemos ilusión por todo, queremos lo mejor para el club y trabajamos para ello. Tenemos que ser conscientes de que somos un equipo nuevo, que aún nos estamos conociendo, pero estamos peleando por los primeros lugares y eso es muy importante".

EL PARTIDO CONTRA EL BARCELONA, SEGUNDO CLASIFICADO

"Será un partido muy duro que afrontamos como una oportunidad para colocarnos en segunda posición. Tratamos de enfocarnos en nuestro juego y, aunque sabemos que han cambiado de entrenador esta semana, no creo que deba afectarnos a la hora de preparar el partido. Habrá que tratar de jugarles de igual a igual y, esto es fútbol, todo puede pasar".

ARGENTINA, AL MUNDIAL DE FRANCIA

"Estamos muy felices. Hacía 12 años que Argentina no se clasificaba para un Mundial y es muy importante estar ahí para un país como el nuestro en el que no hay cultura positiva para las mujeres. Vamos a intentar dejarnos todo en cada partido. Entendemos que hay otros equipos que nos llevan años de diferencia, pero sí podemos decir que la actitud de la selección argentina sorprenderá a muchos".

ENFRENTAR A ESPAÑA

"Sería muy lindo jugar contra España en el Mundial. Tienen un estilo que me gusta mucho y es uno de los motivos por los que me vine aquí a jugar".