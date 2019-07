¿Esteban Paredes se arrepintió del retiro?: "Después de jugar, hay que estudiar"

El atacante de Colo Colo reveló el motivo que lo haría repensar su decisión de dejar el fútbol, pero proyecta el resto de su vida en el juego.

tiene nueva camiseta y el diseño podría no ser el último de la carrera del hexagoleador Esteban Paredes, pues este viernes el capitán dijo a FOX que "hay mucha gente que me dice que no me retire, mis hijos también. Yo tomé la decisión, pero vamos a ver a fin de año. Por mí está tomada, pero el entorno…". Esto, tras anunciar su retiro a fines de 2018.

"Me he puesto a pensar que va a ser después de jugar de la vida de Esteban Paredes. No es fácil", agregó en ese sentido el ex Santiago Morning.

Sobre su futuro, el 7 señaló que el récord de máximo goleador del fútbol chileno tiene que ver con un posible 'alargue' de su carrera ("depende de Colo Colo. Si estoy cerca, tendría que pensarlo muy bien. Está la opción, pero tendría que pensarlo. En la casa me dicen que no"), pero que le parece "atractivo e interesante" hacer el curso de técnico, y perfeccionarse a posterior, con un magíster, para una gerencia deportiva: "Después de jugar, hay que estudiar y tratar de adaptarse a los nuevos trabajos que se vienen".