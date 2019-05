Esteban Paredes: "Nos faltó no regalar 45 minutos"

La autocrítica se apoderó del 32 veces campeón chileno que cayó derrotado ante la UC de Ecuador con 30 mil de blanco en el Monumental.

Con sus dos manos se sujetaba la boca Esteban Paredes y, siempre que le tocaba responder, lo hacía entre la autocrítica y los lamentos, aunque con poco diálogo, por la eliminación de Colo Colo a manos de Universidad Católica de por la vía de los penales.

El Tanque de los 212 goles en la Primera División chilena erró el primer gol de la ceremonia de los tiros desde los doce pasos, y no tuvo dudas en que fue uno de los responsables de la caída. "No estuve a la altura del partido, estuve súper errado", tiró de entrada. "Nos faltó no regalar 45 minutos y estar más finos en la definición", prosiguió. Apenas entró a la sala de prensa del Monumental, había sido todavía más duro con sí mismo y su grupo: "Uno no se explica cómo pudimos quedar fuera de esta fase".

Mario Salas, el entrenador del Cacique, tuvo un discurso parecido al de su referente en cancha, y asumió que "no tuvimos las herramientas para pasar la fase y Universidad Católica es un justo ganador. Somos incapaces de superar esa valla y lo llamaría una derrota importante", y complementó con la idea de que "hay que tener un instinto más asesino en el área rival".

El llegado desde Sporting Cristal, de todas maneras, advirtió que "las derrotas nos molestan y nos abaten, pero sabemos que mañana empieza otro día y hay que salir adelante con esto. Queremos volver a la y estoy seguro de que lo vamos a lograr". Sobre el cierre, se responsabilizó por la salida de la competición en la primera ronda y un primer tiempo en el que entraron dormidos.

En la previa de la cita de Paredes y Salas con la prensa, el arquero Hernán Galíndez aseguró que habían trabajado los penales porque la suponían una posibilidad real. Con la ventaja la buscaron, la encontraron y le sacaron provecho.