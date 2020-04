Esteban Paredes amenaza con renunciar y acusa: "En Blanco y Negro fueron dictadores"

El capitán de Colo Colo volvió a criticar a la dirigencia de la concesionaria luego del quiebre que se instaló en el Estadio Monumental.

El incendio en continúa. El capitán del Cacique, Esteban Paredes, habló tras el quiebre que se instaló en el Estadio Monumental luego de la decisión de Blanco y Negro de acogerse a la Ley de Protección al Empleo, culpando al plantel de "darle la espalda a la institución" al no llegar a un acuerdo en el plan de recortes salariales.

Por lo mismo, el delantero albo graficó su molestia. "Los dirigentes nos dejaron mal a nosotros, los futbolistas. Dijeron cosas totalmente falsas. Dijeron que faltamos a la ética cuando son ellos que hacen mal las cosas", comentó el Tanque en diálogo con El Mercurio.

Y en la misma línea, el goleador histórico de la institución advirtió que en Macul "hay una súper mala administración del club, porque desde 2017 se están ganando dineros con la venta de jugadores. Si este año recibieron dos o tres millones de dólares. Es una mala administración y nos están culpando a nosotros, dicen que no queremos llegar a un acuerdo cuando fuimos los primeros en decir que estábamos dispuestos a bajarnos los sueldos", lanzó.

Asimismo, aseguró que los altos mandos de la sociedad anónima fueron dictadores. "Nos queríamos bajar los sueldos pero en Blanco y Negro fueron dictadores, porque solo querían bajarnos el sueldo a como dé lugar y nosotros queríamos algo en conjunto, como pasó en otros equipos. Faltan demasiado a la verdad", lamentó, revelando que "con los trabajadores también fueron dictadores, porque les van a descontar el 30 por ciento del sueldo. A Aníbal Mosa le pregunté por ellos y me respondió que no iba a tocar a nadie. Y los está tocando. Eso es faltar a la verdad".

Mientras que en conversación con Canal 13, Paredes amenazó con renunciar. “Puede ser que no vuelva a jugar. Se tendrá que evaluar de acá a mitad de año. Si tengo que dejar al club por Colo Colo, si tengo que renunciar por Colo Colo, no por Blanco y Negro, lo voy a hacer. Pero no me cuestionen todo lo que he entregado por Colo Colo. Eso es lo que más duele”, señaló.

Finalmente, volvió a repetir sus dichos en las redes sociales. “Si el club fuera del pueblo, jugaría gratis. Lo mantengo. Hemos dado todo por Colo Colo, nos hemos bajado hasta los sueldos. El 2014 para venir a Colo Colo puse de mi bolsillo 200 mil dólares y me bajé inmensamente el sueldo. ¿Eso no es querer a Colo Colo? Hoy me atacan, pero tengo mi consciencia tranquila y mis compañeros también”, cerró.