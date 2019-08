Esteban Paredes aivsa que podría retirarse fuera de Colo Colo

El delantero y capitán albo se mostró abierto a la posibilidad de posponer fin a su carrera, y no en el Monumental.

Esteban Paredes había anunciado que su decisión de dejar el fútbol profesional era fija, por lo que a finales de 2019 dejaría su jineta de capitán y su puesto en el camarín de en el Estadio Monumental.

Sin embargo, su retiro podría tener un aplazamiento, puesto que se abrió a la posibilidad de seguir activo, y hasta fuera de Macul.

"Lo he dicho muchas veces, es un tema decidido, hay que ver qué pasa porque cuando se acorta el tiempo la sensibilidad es distinta, lo piensas de mejor manera. Vamos a esperar para ver cómo estoy físicamente. Si no es Colo Colo podría seguir en otro lado”, sostuvo el artillero en conversación con CDF.

Además, visogol comentó que “Colo Colo no me ha dicho nada, tampoco estoy desesperado. Hay que ver qué quiere el cuerpo técnico, soy un tipo muy respetuoso y voy a entender lo que Mario quiera, lo que sea mejor para el equipo. Si me tengo que ir le voy a dar las gracias, como siempre. Esto es fútbol. No hemos hablado nada del futuro, sólo de los partidos que vienen fin de semana tras fin de semana”.

De esta manera Esteban Paredes podría extender su actividad, eso sí, todo depende del tema físico.