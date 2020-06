Esteban Espíndola aún no sabe dónde jugará la próxima temporada

Liga Nacional de Honduras: El futbolista argentino de Marathón dice que todavía está en fase de negociaciones con varios equipos.

Esteban Espíndola dio una entrevista online con el diario Diez en la que habló de su futuro en el fútbol hondureño. El defensor argentino de Marathón no pudo dar muchos detalles sobre dónde jugará la próxima campaña.

"A mí me encantaría poder decir cuál es mi futuro y saberlo, estamos en medio de negociaciones y hay varias posibilidades dando vueltas, no tenemos todavía claridad en el futuro, gracias a Dios se abrieron varias puertas, algunas bastante importantes, estamos ilusionados que sea lo mejor, mando saludos a la gente de que está apoyando siempre, pero todavía no es algo que no pueda responder, no lo sé", comentó.

Por otro lado, se refirió a los dichos de Rolin Peña, quien indicó que está difícil la renovación con Marathón. "La verdad que uno a la hora de tomar decisiones piensa. Yo estoy en un punto de mi vida donde no solamente tomo la decisión que yo crea más conveniente, son cuestiones que se deben consultar con la familia porque en el lugar donde yo viva va a interferir en la vida de mi gente también, ese es un punto y el otro, orar, Dios abre las puertas correctas y pedirle al señor la revelación, yo vivo por fe, Dios sostiene mi corazón y la ansiedad del día a día, trato de ir un día a la vez, me gustaría ya resolverlo pero hay muchas cuestiones que se deben resolver y consultar antes de tomar una decisión".

Por último, habló de un supuesto interés de Saprissa de Costa Rica: "No hay nada (con Saprissa)... hay muchas cosas que están sobre la mesa, que estamos analizando, hay varias propuestas, sobre todo, quiero estar tranquilo y saber que debo tomar la mejor decisión, es algo que no decido solo, hemos hablado con Orinson Amaya, pero hay cosas por resolver".