Andrew Robertson dejará el Liverpool al final de esta temporada, según anunció el club de la Premier League. El lateral izquierdo, de 32 años, no renovará su contrato.

Así, el Liverpool se despedirá este verano de dos iconos: Robertson y Mohamed Salah, quien ya anunció su salida.

Robertson llegó en 2017 procedente del Hull City por nueve millones de euros y ha disputado 373 partidos, con 13 goles y 69 asistencias.

Fue titular indiscutible durante años, pero la llegada de Milos Kerkez la temporada pasada le quitó la titularidad bajo la dirección de Arne Slot.

Con los ‘reds’ ha conquistado dos ligas, una Champions, una FA Cup y dos EFL Cup.

El pasado invierno se le vinculó con un traspaso al Tottenham, pero los clubes no llegaron a un acuerdo. Aún se desconoce su destino.

Con Escocia ha disputado 92 partidos y el próximo verano jugará el Mundial, donde enfrentará a Brasil, Marruecos y Haití.