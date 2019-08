Estancada la llegada de Radamel Falcao García al Galatasaray según el Mónaco

Oleg Petrov informó que aún no se ha llegado a un acuerdo con el club turco por el traspaso del delantero colombiano.

El desenlace de la historia entre Radamel Falcao García y , con el Mónaco de por medio, parece estar cada vez más lejos de acuerdo a las últimas declaraciones del vicepresidente del Monegasco, Oleg Petrov.

"No hay mucha evolución", indicó Petrov pese a que se esperaban avances significativos, incluso el final feliz que desea Radamel, tras la reunión que sostuvieron las partes en el marco del sorteo de la UEFA .

"Hablé varias veces con Radamel, con el equipo, los jugadores y el entrenador. Comprendemos lo que quiere, pero, por otro lado, tengo la responsabilidad del club. Y es demasiado pronto para hablar de una decisión definitiva", agregó.

Falcao, quien ha sido baja para el Mónaco en los últimos partidos por lesión, sigue recuperándose y no sería de la partida ante el , según el técnico Leonardo Jardim. "Si juega, hay un gran riesgo de lesión. Un riesgo que no tomará. Estuvo tres semanas parado. Realizó tres sesiones con el grupo esta semana. Ayer y hoy no hizo sesiones completas. Está en fase de adaptación", aseguró el entrenador.

El mercado de fichajes europeo cierra este lunes 2 de septiembre por lo que el tiempo es cada vez menos y las diferencias entre los clubes, parecen ser cada vez más, frustrando así la intención de Radamel Falcao de migrar a la liga turca.