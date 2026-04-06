¿Estamos ante una decisión que cambie el rumbo? Un veredicto decisivo del Tribunal Deportivo para Marruecos y Senegal

La batalla legal sobre quién será el campeón de la Copa Africana de Naciones 2025 ha llegado a su fase decisiva.

Tras semanas de expectación, la Federación Senegalesa de Fútbol ha recibido oficialmente la resolución motivada de la Comisión de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), documento «clave» que permite a la parte senegalesa iniciar los trámites judiciales ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) en Lausana.

El caso gira en torno a la decisión de la CAF de otorgar a Marruecos una victoria por 3-0 a favor, tras los incidentes de la final, que se caracterizaron por tensiones entre las aficiones y la retirada de la selección senegalesa del terreno de juego.

La comisión confirmó la victoria técnica de Marruecos, pero se abstuvo de pronunciarse sobre los «aspectos festivos» (medallas, copa y recompensas económicas), al considerar que ello quedaba fuera de su ámbito de competencia legal.

Lea también: La polémica se reaviva... Senegal se prepara para una acción legal que podría cambiar el destino del título africano



La postura de la Mesa Ejecutiva de la Confederación Africana ha aumentado la incertidumbre, ya que hasta ahora no se ha hecho ningún anuncio oficial sobre el campeón de la edición, limitándose a remitir todo el expediente a la «decisión definitiva» del Tribunal Internacional.

«La justicia antes que la rapidez»

En unas declaraciones que reflejan la gravedad de la situación, Matthew Reeb, director general del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), ha afirmado que el organismo está plenamente preparado para gestionar este complejo conflicto a través de árbitros independientes.

Y añadió a la cadena francesa «RMC»: «Somos conscientes de la pasión de los aficionados y de la impaciencia de los equipos por conocer al campeón definitivo, y nos aseguraremos de que los procedimientos se desarrollen en los mejores plazos posibles, garantizando al mismo tiempo el derecho de todos a un juicio justo».

Lea también: El presidente de la CAF vuela a Senegal... ¿Cómo será la acogida en Dakar?



¿Qué nos espera ahora?

Una vez que el expediente se presente ante el TAS, las deliberaciones del tribunal serán la última etapa de este drama; su decisión será «definitiva e inapelable».

Su decisión será o bien confirmar la proclamación de Marruecos, o bien aceptar el recurso de Senegal, lo que podría llevar a la repetición del partido o a tomar decisiones que cambien por completo el rumbo del campeonato.