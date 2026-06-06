Estados Unidos castiga a los jugadores iraníes con una medida molesta

La selección iraní tendrá restricciones de viaje durante el Mundial. Según el embajador iraní en México, el equipo solo podrá entrar temporalmente a Estados Unidos para jugar y deberá salir tras cada partido.

Debido a las tensiones en Oriente Medio, Irán permanecerá en México durante todo el torneo. Originalmente planeaba concentrarse en Arizona, pero esos planes se cancelaron. Se espera que el equipo llegue a México el domingo.

Según el embajador iraní, los jugadores podrán entrar a Estados Unidos por la mañana el día de los partidos y deben regresar a México esa misma tarde. Así, Irán no tendrá residencia fija en territorio estadounidense durante el torneo.

A los problemas logísticos se suma la incertidumbre sobre los visados: durante semanas no se sabía si todos los jugadores y el cuerpo técnico podrían viajar a Estados Unidos.

El viernes se confirmó que todos los jugadores ya cuentan con visado válido, por lo que su participación en la fase de grupos en Estados Unidos está garantizada.

Sin embargo, una docena de miembros del cuerpo técnico aún espera el visado, entre ellos el director del equipo, representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores y el responsable de prensa.

Pese a ello, viajarán el sábado a Tijuana con la esperanza de solicitar de nuevo el visado desde la ciudad fronteriza.

Irán debutará el 15 de junio ante Nueva Zelanda en Los Ángeles, jugará contra Bélgica el 21 en la misma ciudad y cerrará la fase de grupos frente a Egipto el 26 en Seattle.