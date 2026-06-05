ESPN sabe qué cantidad le queda por recibir al Feyenoord por Jeyland Mitchell

La salida definitiva de Jeyland Mitchell al Sturm Graz reportará al Feyenoord 2,1 millones de euros, según ESPN.

Esta semana ambos clubes confirmaron que Mitchell seguirá en Austria, pero no revelaron el monto.

La filial sudamericana de la cadena de televisión de la VriendenLoterij Eredivisie aclara que el Sturm Graz pagará 1,8 millones de euros al Feyenoord.

A esa cifra se suman 300 000 euros por el anterior préstamo, lo que eleva el total a 2,1 millones.

El club holandés, que lo fichó en 2024 al Alajuelense por 2,5 millones, apenas registra pérdidas con el central de 21 años.

Aunque tenía contrato hasta 2029, no tenía minutos con Robin van Persie.

El defensa, con 24 internacionalidades, se marcha tras jugar solo 199 minutos en nueve partidos, incluidos algunos de Champions.