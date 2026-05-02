ESPN revela la razón de la tarjeta amarilla a Perisic, del PSV

Ivan Perisic no jugará este sábado con el PSV contra el Ajax, pero su ausencia genera polémica. Peter Bosz niega un conflicto con el croata, quien pareció buscar una amarilla en el último duelo contra el PEC Zwolle. El técnico asegura que Perisic, sancionado, estará el sábado «solo en el estadio», mientras Hugo Borst afirma conocer la verdadera razón de esa tarjeta.

Además, el partido fuera de casa contra el Ajax es especial para Bosz: cumplirá 100 encuentros en el banquillo del PSV.

«No contaba con aguantar tanto tiempo», declaró Bosz a ESPN, y recordó con una sonrisa que, en su carrera, a menudo fue despedido antes de tiempo.

La situación se generó tras la amarilla ante el PEC Zwolle, que le cuesta la sanción para el duelo en Ámsterdam. Bosz confirmó que ya hablaron internamente.

«Lo hablado queda entre él y yo», afirmó Bosz, quien confirmó que el jugador estará en el Johan Cruijff ArenA y desmintió que haya viajado a Croacia.

En De Eretribune, Hugo Borst afirmó el sábado que Perisic buscó la tarjeta porque debía someterse a una pequeña intervención médica y, de todos modos, se perdería el duelo contra el Ajax. Así que la sanción le venía bien.