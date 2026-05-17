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Oscar GarciaImago
Bart DHanis

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ESPN menciona un nombre destacado como candidato al puesto de entrenador del Ajax

Ajax

Según Cristian Willaert, de ESPN, el Ajax mantiene a Óscar García en su lista de candidatos para entrenador jefe de la próxima temporada.

El viernes, MARCA informó de un acuerdo verbal con Míchel, quien dirige al Girona, noticia que De Telegraaf desmintió el sábado.

Willaert confirma la versión de De Telegraaf en el programa Goedemorgen Eredivisie, aunque aclara que Míchel es solo uno de los candidatos.

Óscar García, actual técnico interino en Ámsterdam, también permanece en la lista: «No es el favorito, pero sigue siendo candidato».

Además, se sigue de cerca a otro entrenador neerlandés, aunque por ahora se desconoce su identidad.

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