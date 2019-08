Espíndola: "No celebré el gol por una cuestión de respeto"

El defensor argentino de Marathón decidió no festejar el tanto del empate 1-1 ante Olimpia por su pasado en Los Albos.

Esteban Espíndola convirtió el gol del empate de Marathón ante Olimpia en la tercera jornada del Torneo Apertura, pero decidió no festejarlo por el respeto y el cariño que tiene por su antiguo club.

"No me salió celebrarlo por una cuestión de respeto", declaró el defensor argentino, y agregó: "En Olimpia me quedaron muchos amigos, varios ex compañeros, con los cuales siempre me mantengo en contacto".

SIn embargo, Espíndola aseguró que está cómodo en el Monstruo Verde: "Hoy me debo a Marathón y estoy pensando en Marathón, más allá de todo el cariño que he tenido a esta gente y afición de Olimpia, la Ultra Fiel que se merece el respeto de mi parte".

Por último, analizó el partido que terminó 1-1. "Fue un partido hermoso. Las dos aficiones coparon el estadio y a nosotros eso nos motiva, disfrutamos un montón. En mi caso me tomé el tiempo de disfrutar, pero nosotros tenemos lo nuestro, acá el profe me recibió muy bien", concluyó.