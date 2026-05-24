Espectacular hazaña en Portugal: un equipo de Segunda División gana la final de la Copa al Sporting CP

El SCU Torreense, tercero de la segunda división, sorprendió en la final de la Copa de Portugal al vencer 1-2 al Sporting CP, segundo de Liga Portugal.

El Sporting, segundo de la Liga Portugal y clasificado para la Champions, se midió al Torreense el domingo en la final de la Copa de Portugal.

El conjunto de Segunda se adelantó a los cuatro minutos: córner de Javi Vázquez, remate de Léo Silva y definición de Kevin Zohi (0-1).

Rui Borges mantuvo a su equipo en el campo pese al gol en contra y, poco después del descanso, Luis Suárez igualó el marcador tras un despeje fallido de Mohamed Ali Daidi.

El Sporting dominó la posesión y presionó en campo rival, pero no generó ocasiones claras ante la ordenada defensa del Torreense.

El partido llegó igualado al final del tiempo reglamentario y se marchó a la prórroga. En el 110’, Maximiliano Araújo cometió penalti y vio la roja. El Torreense aprovechó la ocasión: 1-2.

El tercer clasificado de la segunda división aguantó en los últimos minutos y dio la sorpresa al derrotar al Sporting en la final de la Copa.